Jälle tõmmati kaabu silmini pähe

Foto: Anti Veermaa

Koalitsioonierakonnad lubavad üksteise võidu olla näoga põllumeeste ja ettevõtjate poole, kuid tegelevad kõige puhtakujulisema poliitilise lehmakauplemisega, millega püütakse häälekat populaarsust, samal ajal kui valitsuselt oodatakse selgust ja otsuseid, mis ka päriselt Eesti majandust soosiksid, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kuidagi teisiti on meil raske kirjeldada seost, mis tekitati võõrtööjõu osas saavutatud kompromissi ja EKRE pikalt ihaldatud õpirände piiramise vahele. Isamaalasest välisminister Urmas Reinsalu kuulutas läbi läinud ettepaneku enda omaks, keskerakondlasest riigikogu maaelukomisjoni esimees Tarmo Tamm teatas aga, et otsus „annab kindlustunde, et marjad saavad korjatud, köögivili koristatud ja lehmad lüpstud“. Äripäeva meelest pole erilist põhjust teha võidukat nägu, pigem tõmbasid Helmed olukorda ära kasutades järjekordselt partneritele kaabu silmini pähe.