Sätime mantlid valmis, vananaistesuvi saab otsa

Foto: Anti Veermaa

Kinnisvarasektoris tuleb riske ühelt ja teiselt poolt kriitiliselt hinnata, sest nagu vältimatult saabuvad külmad lõpetavad vananaistesuve, nii jõuavad koroonakriisi mõjud ühel hetkel kohale, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev ennustab, et tänasel kinnisvarafirmade liidu ja Swedbanki konverentsil matusemeeleolu pole ning valitseb positiivne-tähelepanelik tegusus, mis vahest on ehk rohkem sordiini all kui eelmisel nädalal Äriplaanil pinnale kerkinud emotsioon. Vähemasti peegeldaks see meie hinnangul tegelikkust. Ühest küljest on näha sektoris tegutsevate ettevõtjate soovi iga hinna eest näidata, et turul pole olukord kuigi hull, teisalt peegeldab keskkond probleeme, mis on kas juba kohal või nähtavas tulevikus pärale jõudmas.