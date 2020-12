Spikker valitsusele, kuidas päris mitu punkti noppida

Foto: Anti Veermaa

Cleveroni laenutaotluse kohta otsuse tegemine võiks valitsusele kasulik olla päris mitmes plaanis, leiab Äripäev juhtkirjas. Mitmesugust kasu võiks tõusta just positiivsest otsusest.

Seda, kuhu Viljandis tegutseva pakiautomaatide tootja Cleveroni laenutaotlus saanud on, pidi riigi koroonaabi jagav KredEx isegi taga ajama, jäi mulje asutuse eilsetest vastustest. Sai ta nüüd siis valitsusele edasi saadetud, eksleb mööda asutuse otsustustasandeid ringi või on lihtsalt kuskil paberipakkide all, igal juhul pole Cleveron saanud ei loodetud jah-sõna ega ka ei-d.