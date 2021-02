Jaamaülem, anna vilet! Hakkame sõitma

Foto: Anti Veermaa

Valitsuse keskne ülesanne on Eesti riigile olulised suured projektid lõpuks kännu tagant liikuma saada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kirjutasime sel nädalal Äripäevas, kuidas hiigeltuulikuid, investeeringuid ja miljoneid eurosid riigitulu hoiab kinni pakk pabereid nimetusega „Eesti mereala planeering“. Täpsemalt selle puudumine. Enamgi veel, isegi kui aastaid menetletud planeering lõpuks valmis saab, järgnevad sellele asjaosaliste sõnul pikad kohtuprotsessid ja suur on tõenäosus, et mingi keskkonnamõju on ikkagi arvestamata ja osa planeeringust tühistatakse, mille tulemusena ollakse taas alguspunktis.