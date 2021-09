Juhtkiri

Raha valgub kõvasti juurde. Kaugusesse vaatamine aitab

Foto: Anti Veermaa

Praeguses olukorras, kus turgudele jõuab palju raha, võib arukalt toimimine olla võrdlemisi lihtne ja igavgi, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

„Kui ma kümmekond aastat tagasi investeerimisega alustasin, siis ma poleks uskunud, et tuleb päev, kus teen Delfi lahti ja selle esilehel on otseblogi, mis raporteerib, milline on Tallinna börsi kauplemiskäive. Nagu jalgpalli tulemus – kohe tuleb kümme miljonit ära!“

