Kodus korda majja lüües päästame ka oma maine põhjanaabrite silmis

Foto: Anti Veermaa

Kui me ei taha olla soomlaste silmis ehitusturu solkijate maa, siis tuleb meil oma kodus välistööjõu kurjasti kasutamise suhtes karmimaks muutuda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Riigi halba mainet võivad kujundada asjaolud, mida me ei pruugi ise tähele panna või isegi teada. President Lennart Meri pidas kunagi legendaarseks saanud pressikonverentsi lennujaama nõukogudelikult viletsas peldikus, juhtides sellega tähelepanu tõigale, et just niisugune vaatepilt on paljude külaliste jaoks esimene või viimane mälestus Eestist.

