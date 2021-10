Suhkruhaige vanaproua vajab vaktsiini, mitte torti ja kondoome

Uute meetmete ja piirangute tulek on mõne nädala küsimus

Kuigi koroonapandeemia kolmandat lainet iseloomustab Eestis madalam raske haigestumine, on see jõudmas haripunkti, kus novembrikuuks peavad leviku pidurdamiseks uued meetmed juba paigas olema, laiem plaan on aga ebaselge ja see on tegelikult osa probleemist.

