Leedu-Hiina konflikti lihtne valik – mes lietuvai

See, mismoodi Hiina meie sõpru leedulasi Taiwani esinduse pärast kiusab, ilmestab taas kord rahvavabariigi kõlbmatust majanduspartnerina, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest ei tohiks olla mingit kahtlust, kumma poole Eesti riik ja ühiskond Leedu-Hiina konfliktis valib. Isegi võbelused selle üle oleksid piinlikud. Kogu ses loos Hiina manu kaldumine nõuaks reaalsuse kõva painutamist stiilis, et “tegelikult on need kaks maad Eesti jaoks ühesugused – mõlemaga üks riik vahet”.