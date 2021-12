Hiina eemaldas Leedu oma tollisüsteemist

Munger: olukord turgudel on metsikum kui 90ndate lõpus

Berkshire Hathaway asejuht ja Warren Buffetti parem käsi Charlie Munger ütles täna, et osa turge on metsikult ülehinnatud ning praegune keskkond on isegi hullumeelsem kui tehnoloogiamull 1990ndate lõpus, vahendab Bloomberg.

