Arutu aruandekohustus võtab raha ja mõistuse

Justiitsministeerium ja seadusandjad on maha saanud regulatsiooniga, mis halvimal juhul osutub seaduskuulekale ettevõtjale halduskoormuse kasvu tõttu viitsütikuga pommiks, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäev on korduvalt hoiatanud õigusruumi ülereguleerimise teel läbimatuks labürindiks muutmise eest. Tõe kriteeriumiks saab antud juhul praktika. Ent praegu tundub, et eelolevast suvest toob eurodirektiivi viigilehega kaetud autoriõiguse seaduse värske redaktsioon järjekordse aruandekohustuse, mille peavad kinni maksma ettevõtjad. Seejuures ei pruugi autorid, kelle kaitseks ja loomingu õiglaseks hinnastamiseks seadust muudeti, sellest midagi erilist võita ehk aruanne paisub lõpuks teosest endast suuremast ning hakkab pitsitama ka kultuurivaldkonda, mille kaitseks ta justkui ellu kutsutud on. Vastuolud ja bürokraatia!