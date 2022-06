Lõpetage ometi see raketiteadus

Võimalikel koalitsioonipartneritel jäi energeetikas ühine laine leidmata

Nii kaitsekulutustes kui ka põgenike toetamisel on Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik erakond ühel meelel, ent erinevad särinad on energeetikas. Kui oravad ja sotsid näevad, et abi oleks sihitud toetustest, siis Isamaa tahab turgu reformida.