Võimalikel koalitsioonipartneritel jäi energeetikas ühine laine leidmata

Sotsidel, Reformierakonnal ja Isamaal tekkis võimukõnelustes takistus energeetika koha peal. Vasakult sotside esimees Lauri Läänemets, Reformierakonna esimees Kaja Kallas ja Isamaa aseesimees Urmas Reinsalu. Foto: Andras Kralla

Nii kaitsekulutustes kui ka põgenike toetamisel on Reformierakond, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatlik erakond ühel meelel, ent erinevad särinad on energeetikas. Kui oravad ja sotsid näevad, et abi oleks sihitud toetustest, siis Isamaa tahab turgu reformida.

„Energeetikas üks arusaamine on, et on väga raske talv ees tulemas seoses energiahindadega. Seoses sellega, et on käimas sõda,“ märkis Reformierakonna esimees Kaja Kallas. Ta lisas, et tuleval talvel vaadatakse, et inimesed saaksid abi, et hinnaga toime tulla. Ometi on erimeelsused, kuidas viimast punkti täpselt lahendada. Nimelt soovib Isamaa elektriturureformi, mis käidi välja ka möödunud sügisel. Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide fookus on neil, kes kõige enam abi vajavad. Nad ei taha teha elektriturul suuri reforme lihtsalt sellepärast, et hetkel on hind väga kõrged. Samas usub Kallas, et kompromiss leitakse.

