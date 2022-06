Rahakraanide avamise valitsuses saab kõige valusam olema Reformierakonnal

Peaminister Kaja Kallas. Eile räägiti koalitsiooniläbirääkimistel haridusküsimuste üle, täna on arutlusel energeetika, julgeoleku, põgenike ja metsanduse teemad. Foto: Liis Treimann

Sotsid ja Isamaa tulevad koalitsiooniläbirääkimiste laua taha nõudmistega, mis on Reformierakonnale põhimõtteliselt vastukarva ja seetõttu saab sündiv liit olema just Reformierakonnale kõige valusam kogemus, hindasid poliitikaanalüütikud Äripäeva raadio saates "Kuum tool".

Nimetatud liit pidi sündima juba ka varem, kuid nüüd on selle sünni üks oluline eeldus täidetud. Mis see on, miks tuleb sündivat liitu jaanirahu koalitsiooni asemel rahakraanide valitsuseks nimetada, mis seda valitsust iseloomustama jääb ja millistele kokkulepetele tuleb sündiva koalitsiooni juures hirmuga mõelda, sellest räägivad saates Res Publica üks asutajaid ja Parempoolsete eestvedaja Tõnis Kons ning poliitikaanalüütik ja ettevõtja Erik Moora. Nendega vestles Neeme Korv. Kuula saadet siit:

