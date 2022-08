Kas me siis tahame saada peakontorite maaks? Aeg otsustada!

Eesti bituumeni ema asub kärpima ja koondama

Rootsi suurfirma Nynas, mis on aastaid olnud suurim tee-ehituseks vajaliku bituumeni tarnija Eestisse, leppis mullu ligi 100 miljoni euro suuruse kahjumiga ning on ellu viimas kärpeplaani, et pikas plaanis tugevamaks saada.

