Keedukonn Petersoni moodi

Uus tervise- ja tööminister testib töötuskindlustusmakse tõusu ideega avalikkust; paanikaks pole põhjust, ent valvas tasub olla mitmes mõttes, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Äripäeva meelest on töötuskindlustusmakse tõstmise mõttega mängiv tervise- ja tööminister Peep Peterson kippumas Pandora laeka kallale. Me ei ütle, et keegi väikese komakohaga protsendipunktidest kohe ümber kukuks, aga põhimõtteliselt oleks toimetuse hinnangul tegemist hiiliva maksutõusu testiga, mida potis olevad konnad hakkavad tundma siis, kui nad ühtäkki avastavad, et nad on läbi keedetud. Pinnale tõusta ja protestiks krooksuda on siis juba hilja.