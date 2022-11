Change'i aktsiatega käib tõeline müügimöll

Krüptoidu Change'i kasv kuivas kokku, investor soovitab säilitada külma närvi

Funderbeamil noteeritud Eesti krüptoplatvorm Change Invest teatas, et raske aeg krüptomaailmas pole neid puutumata jätnud: kvartalitulemustest selgub, et aastaga on pea kõik näitajad vähemalt poole võrra langenud.