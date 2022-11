Change'i läbirääkimised partneriga kukkusid läbi, krüptoplatvorm avab taas osakutega kauplemise

Eesti krüptoidu Change taastab Funderbeamis osakutega kauplemise. Vasakult teine on ettevõtte asutaja ja tegevjuht Kristjan Kangro.

Eesti krüptoidu Change taastab Funderbeamis osakutega kauplemise. Vasakult teine on ettevõtte asutaja ja tegevjuht Kristjan Kangro. Foto: Andras Kralla

Change teatas, et kauplemine nii ettevõtte CNG-tokeniga kui ka Funderbeami aktsiatega avatakse uuesti järgmisel nädalal. Kauplemine oli pausil, kuna Change pidas strateegilise partneriga läbirääkimisi, täna teavitas platvorm, et otsustas partneriga edasi mitte liikuda.

Ajal, mil krüptosektor on sügavas kriisis , paistab välja krüptoettevõtete läbipaistvuse ja klientidega suhtlemise puudumine. "Change on otsustanud astuda sammu avatuse suunas ja taaskäivitada oma aktsiate ja tokenitega kauplemine investorite poolt kiirendatud ajakavaga," teatas ettevõte. Change andis ka teada, et neil ei ole absoluutselt mingit kokkupuudet FTXi või Alamedaga