Pensionid väikesed? Tegutseme ise, kuniks poliitikud "menetlevad"

Elektrilevi saatis Saaremaale appi lisabrigaadid

Tormituuled räsivad Eesti rannikut ja on toonud rikkeid kaasa üle Eesti – kokku on elektrikatkestusi Elektrilevi andmetel enam kui 10 000 kliendil, millest üle poole on Saaremaal.

