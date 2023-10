First Northile koidab tõetund

Rahale tekkinud hind tõstab investorite latti idufirmadele ja nende korraldavatele IPOdele, mis näitab ühtlasi kätte, kuivõrd elujõuliseks osutub Funderbeami kõrval tegutsev Tallinna börsi alternatiivturg First North.

Nagu kirjutab täna ka Äripäeva investor Toomas , ei saa First Northi IPOdroomil osalenud investorid just ülemäära palju rõõmustada. Esmaemissiooni hinnast kõrgemal kauplevad täna vaid kaks Eesti ettevõtet – Textmagic ja Saunum. Kasumlikud on vaid TextMagic ja Modera.