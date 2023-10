Artikkel

Juhtkiri

Äripäev

16. oktoober kell 13:02







Poola mõjukus Euroopas kasvab, ja hea, kui saame seista liidri kõrval

Foto: Anti Veermaa

Eesti võib Poola parlamendivalimiste esialgsetele tulemustele üle ettevaatlikult rõõmustada, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Poola välispoliitiline mõju on ajas aina kasvanud. Kui paarkümmend aastat tagasi poleks Poola parlamendivalimised lääneeurooplasi eriti kõigutanud, siis praegu on teisiti. Äripäeva hinnangul võib öelda, et tulemusi oodati kogu Euroopa Liidus hinge kinni pidades.