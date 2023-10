Rootsi peal testitakse euroopalikke väärtusi

Rootsi riik ja ühiskond ei ole sattunud löögi alla juhuslikult, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Lõõmavate vägivallapuhangute küüsis Rootsi peab nüüd tulema riigi ja ühiskonnana toime ka intsidendiga, kus kahest tema inimesest said välismaal tapatöö sihtmärgid . Ent Rootsis ja rootslastega toimuva tähendusväli on tegelikult palju laiem. Võib öelda, et Rootsi kaudu on sattunud surve alla euroopalikud väärtused. Need pannakse korralikult proovile.