Artikkel

Juhtkiri

Äripäev

11. jaanuar kell 14:56







Sõda jõuab venemaalasteni – peame senikaua vastu!

Foto: Anti Veermaa

Kõik loodetud arengud Venemaa sünnitatud sõjas on võtnud loodetust kauem aega, aga need on siiski tulemas, kui me kollektiivselt Ukrainat edasi toetame, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõi Tallinna-visiidi sõnaks sai „kaitsetahe“ – eesti keeles ühe lihtsa liitsõnaga väljendatav soov, et mitte öelda tung, millele paljudes teistes keeltes konkreetne vaste puudub. Too mõiste ehtis Kaja Kallase poolt Zelenskõile kingitud džemprit, mille too enne riigikogu ette kõnet pidama minemist selga pani.