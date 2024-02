Juhtkiri

Sul läheb hästi? Anna endast märku!

Proovime siis sotti saada, kui paljud ettevõtjad üldse ei „vingu“ ehk millistes sektorites läheb hästi ja tänu millele, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Peaminister Kaja Kallase poolt Äripäeva raadios öeldu, et meie, eestlased, vingume ennast vaeseks , on hakanud elama oma elu. Lausa sedavõrd, et emotsioonid kipuvad varjutama fakte. Sestap tasub alustada ülekäimisest, millest õigupoolest jutt.

Mida Kallas siis täpsemalt ütles? Vastates saatejuhi küsimusele, kui suureks probleemiks peab ta asjaolu, et majandususaldusindeks on Eestis hoopis madalam kui naaberriikides või Euroopa Liidus keskmiselt, lausus peaminister: „Ma näen seda suure murena just seepärast, et üks ettevõtja ütles väga hästi: me vingume ennast vaeseks.“ Kallas viitas seejärel, et paljudel sektoritel ei lähe praegu halvasti ning mitu Eesti majanduse näitajat on üllatanud positiivselt. Ta jätkas, et negatiivsetest uudistest sünnib rohkem pealkirju, kuid põhjendamatult negatiivset fooni luues tekib lumepalliefekt, kus peatse kehvasti mineku kartuses n-ö tõmbavad koomale ka need ettevõtjad, kel ei lähe halvasti.

„Ehk nagu ma viitasin – üks ettevõtja ütles, et me vingume ennast vaeseks. Katsuks sellest hoiduda. Tegelikult ei ole Eesti majandus nii halvas korras, kui seda püütakse näidata,“ resümeeris valitsusjuht. Saate lõpus väitis ta veel, et paljud ettevõtjad ei julgegi enam öelda, et neil läheb hästi.

Äripäev leiab, et Kaja Kallase jutus on omajagu tõtt, ning toimetusel on sellega seoses ettevõtjatele üleskutse. Aga peatugem kõigepealt sellel, miks tema sõnad on pälvinud ootuspärast ja paljuski õigustatud pahameelt.