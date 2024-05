Kui riigikaitsemaks, siis nüüd, aga kärped enne

Riigikaitsemaksu maha hõikamiseks on jõudnud kätte õige hetk, ent ühe väga olulise eeldusega, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Nüüd, mil rahandusminister Mart Võrklaeva eestvedamisel kavandatakse negatiivset lisaeelarvet , tuleb ennekõike mõistagi vaadata kriitilise pilguga üle riigi kulud. Kuid arvata võib, et protsessi käigus pööratakse tähelepanu ka riigi tuludele, sest kuigi omaaegsed kärpekrokodillid eesotsas Jürgen Ligiga võivad teha kriitikat, et praegused plaanid on komakoht võrreldes sellega, mida tehti 2008 , siis jutud sellest, kuidas suhteliselt põhjamaalikuks muutunud riigis on sõda pidava naabri kõrval pehmelt öeldes keeruline ots otsaga kokku tulla, on samuti kõike muud kui laest võetud. Pealegi näikse olevat paljuski ununenud see valu, mida 2008.–2009. aasta kärped suurele osale elanikkonnast põhjustasid.