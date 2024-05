Juhtkiri

Äripäev

14. mai kell 3:00







Gruusias möllab monstrum, mis peaks ammu surnud olema

Foto: Anti Veermaa

Tuleb teha kõik, et Gruusial oleks võimalik kuuluda vabade ja demokraatlike Euroopa riikide hulka, iga takistus on vesi imperialistliku Kremli veskile, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Uudised Gruusia pealinnast Thbilisist on järjest ebameeldivamad ja ärevusttekitavamad. Parlament menetleb Kremli stiilis nn välisagendite seadust ehk lihtsustatult välismaalt toetust saavate ühingute vastavat sildistamist. Valitsus eesotsas peaministriparteiga Gruusia Unistus on kinnitanud, et seadusega tahetakse suurendada läbipaistvust. Kümned tuhanded inimesed on juba tänavatel. Riigi president on lubanud seadusele veto panna.