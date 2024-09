Tagasi 05.09.24, 04:51 Troostitu tööstus vajab päästerõngast. Õieti parve Sellest, kas tööstus saab taas jalad alla, sõltub suuresti riigi ja rahva kindlustunne, mida valitsus meile anda lubab, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Troostitu tööstus vajab päästerõngast. Õieti parve Foto: Anti Veermaa

Eesti tööstustoodangu maht on langenud sedavõrd, et oleme jõudnud koroona kõrgkuude ja 2017. aasta teise poole tasemele. Tipust oleme alla tulnud juba ligi viiendiku võrra. Ka viimased kuud on seda langustrendi aina lisanud. See on ahastama panev statistika, mida ei ilusta mistahes üleilmsest poliitikast ja majanduskeskkonnast tulenevate põhjustega, isegi kui need on nii ilmsed nagu Venemaa algatatud täiemõõduline sõda Ukrainas, eksporditurgude kadumine, välisinvestorite pagemine.

