Tagasi 04.09.24, 10:50 Ain Hanschmidt märkis riigivõlakirju “numbriliselt jõuliselt” Börsifirma Infortar üks suuromanikest Ain Hanschmidt ütles, et osales riigivõlakirjade märkimisel, tehes "sümboolse, aga numbriliselt jõulise" panuse.

Ain Hanschmidt Foto: Andras Kralla

Hanschmidt rääkis Äripäeva raadio kolmapäevases hommikuprogrammis, et näeb riigivõlakirjadele suurt huvi ja usub, et need märgitakse igal juhul täis. Hanschmidt lisas, et tema märkis isiklikult patriotismist.

Lisaks pakkus Hanschmidt välja mõtteid, kuidas saaks Eesti majanduse taas kasvuteele. Üks ettepanek oli näiteks tuua Eestisse rahvusvaheliselt olulisi sündmusi. Tema sõnul tasuks Eestil teha ärikonverentse, mis tooksid siia tuhandeid jõukaid konverentsikülastajaid. "Maailmapanga koosolek tooks siia 10 000 külastajat," märkis ettevõtja.

Ain Hanschmidti intervjueeris Neeme Korv.

