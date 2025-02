Tagasi PRO 18.02.25, 06:00 Trumpi plaane ei tea isegi tema valitsus: sõbrustamine Venemaaga võib olla osa veel suuremast mängust Miks kohtuvad Trump ja Putin, mida teeb selle peale Euroopa ning kes otsustab Ukraina saatuse.

Donald Trumpi ambitsioon on suuresti müsteerium – ka tema enda lähimatele liitlastele. Foto: Reuters/Scanpix

Nimetada Müncheni julgeolekukonverentsil toimunut fiaskoks pole liialdus. Üritus, kus kohtub iga aasta veebruaris vaba maailma välis- ja julgeolekupoliitika eliit, kus sõnastatakse Lääne geopoliitiline mänguplaan, paljastas ilmavaatelise lõhe kolmveerand sajandit püsinud Atlandi-üleses liitlassuhtes.

Baierimaale lennanud ameeriklased tegid Euroopale selgeks: teete, nagu me ütleme, ja siis vaatame, kas teie sõnal on ka mingit kaalu. Asepresident J.D. Vance’i üleolev kõne, mille kibedaimaks torkeks olid ameerikaliku enesekindlusega esitatud pooltõed ja kriitika Euroopa õigusriigi pihta, jättis täielikult tähelepanuta vana maailma ähvardava sõja.

Nii palju on Euroopa Donald Trumpi eelmisest ametiajast õppinud, et liiga suurt hingeldamist pole lausprovokatsioonist hoolimata järgnenud. Tuleks nüüd retoorilisele luustikule ka jämedamat tegudelihast peale…

Juhtohjad on haaranud Emmanuel Macron, kes loodab sõnastada Euroopa suure plaani. See omakorda sõltub aga juba pühapäeval toimuvatest Saksa üldvalimistest. Kõigest sellest allpool lähemalt.

Euroeliit kohtus Pariisi kriisikoosolekul. Münchenis hapuks läinud olukorrale reageeris eurooplastest esimesena Prantsuse riigipea Macron, kes kutsus esmaspäevaks kokku kontinendi tippkohtumise. Kohale lendasid lisaks Saksa liidukantslerile Olaf Scholzile ka Briti peaminister Keir Starmer ja NATO peasekretär Mark Rutte. Esindatud olid ka Euroopa Komisjon ja Ülemkogu, niisamuti Poola, Itaalia ja Taani, kelle peaminister Mette Frederiksen kõneles Balti-Põhjala eesistujana kõigi kaheksa Põhja-Euroopa riigi eest.

Seni kõlavaimalt jõudis eetrisse Starmeri valmisolek saata Ukrainasse Briti vägesid. Kas need oleksid rahuvalvajad või otsesemalt liitlasväed, pole lõpuni selge — mõisteid kasutatakse läbisegi. Oma valmisolekut on varem kinnitanud prantslased. Selgesõnalisemat toetust on väljendanud ka Rootsi, ehkki näiteks Poola on siiani võimalust oma vägesid Ukrainasse saata välistanud. Tõsi, seal on ka oma loogika: idarindel vägede nihutamisest pole suurt abi, lisajõud peavad tulema läänealliansi nii-öelda sisemaalt.

Sügavam põhjus Pariisi kohtumiseks polnud aga mõistagi Baierimaal toimunu, vaid see, et Donald Trump teatas möödunud nädala keskel, et kõneles telefonitsi Vladimir Putiniga. Veelgi enam, presidendid kohtuvad peagi Saudi Araabias, et alustada Suuri Läbirääkimisi. Mure, et Ukraina asjus otsustatakse üle eurooplaste peade, on ilmselge.