Tagasi 29.07.25, 12:16 Eesti Panga ökonomist tollileppest: numbrid näitavad kasu USA-le USA kaubad pääsevad Euroopa turule tariifivabalt, samal ajal kui Euroopa kaubad maksustatakse USAs 15% tariifiga – selgitas Eesti Panga ökonomist Raido Kraavik. “Sellest vaatenurgast tundub kokkulepe Ameerikale soodsam,” sõnas ta.

Läbirääkimised pole veel täielikult lõppenud: USA ja ELi läbirääkijad arutavad mõnede toodete tollimaksude nulli langetamist.

Foto: SIPA / Scanpix

Pühapäeval sõlmisid USA president Donald Trump ja Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kokkuleppe, mis kehtestab enamikule Euroopa Liidu kaupadest 15protsendilise tollimaksu USA turul.

Raido Kraavik rääkis Äripäeva raadios, et nii USA-l kui ka Euroopa Liidul on leppest siiski võita — mõlemal pool suureneb kindlus ja väheneb pingete edasise eskaleerumise oht. Samas, numbritele otsa vaadates on USA selgelt eelisseisus.

Kraavik rõhutas, et läbirääkimised ei ole veel täielikult lõppenud. Näiteks arutavad USA ja Euroopa Liidu läbirääkijad, kas teatud tootegruppide puhul oleks võimalik tariifid langetada täielikult nulli.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Kuid kui vettpidav see kaubanduslepe üldse on? Kuidas mõjutab ajalooliselt suur lepe globaalseid suhteid? Ja mida täpselt tähendab kaubandussõda? Seda kõike saab kuulata intervjuust.

Küsis Joonas-Hendrik Mägi.