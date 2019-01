Ehitusfirma BGM Ehitus sündis soovist olla oma aja peremees

Oma firma sai alguse soovist teha asju teisiti, kui oli nähtud varasemate tööandjate juures, ütleb Lääne-Virumaalt Väike-Maarjast pärit 5-aastase ehitusfirma BGM Ehitus tegevjuht Jaanus Müürsep.

"Töötasin enne oma firma loomist pikalt ühes betooniettevõtetes objektijuhina, kui jõudsin arusaamisele, et nii edasi ei saa. Ettevõtte lõin koos oma venna Indrekuga, kellel oli ehitusturul tegutsemise kogemust ja oskusteavet rohkem kui 15 aastat,“ ütleb Müürsep.

Ettevõtte põhitegevusalaks betooni- ja montaaži tööd

Põhitegevusalade juurde jõudmine oli tema sõnul loomulik jätk eelnevale elukogemusele. Müürsep täpsustab, et oma ettevõtte BGM Ehitus OÜ tegemise üheks ajendiks oli kasutada betooni kui viimistlusmaterjali ehk soov luua betoonist midagi ilusat ja kvaliteetset, mis jääb ka pikalt oma eheduses püsima. Ettevõtte prioriteediks oli soov pakkuda oma klientidele A-klassi viimistlusega betoonpindasid nii insenertehniliste rajatiste kui ka lihtsamate betoonkonstruktsioonide ehitamisel. Lisaks tegeletakse ka tõstetehnika rentimisega ning veo- ja tõsteteenuste pakkumisega.

Pikaajalisemaks sooviks oli, et kliendid tunnevad BGM Ehitust kui ettevõtet, kelle peale võib loota, kes pakub lahendusi ja kelle töö on alati kvaliteetne ja valmib tähtajaks. "Tähtaegadest kinnipidamine on mulle väga oluline, sest ma väärtustan väga ka oma vaba aega ja just aega ja oma aja peremeheks olemise tunde andis mulle juurde oma ettevõtte tegemine,“ märgib Müürsep. Täna on ta õnnelik, et tema loodud ettevõttega on liitunud väga kõrge tasemega ja hinnatud oskustöölised, kes oskavad kvaliteetset teenust pakkuda.

Eesti Rahva Muuseumi betoonitööd on BGM Ehituse tehtud

"Tänu meie suurepärastele inimestele saime ka Eesti Rahva Muuseumi ehitusel betoonitööde tegemise eest auhinna "Aasta Betoonehitis 2016“,“ tõdeb juht. Ta selgitab, et ERMis oli nende vastutus Fund Ehituse alltöövõtjana ehitada muuhulgas betoonist trepid, kuhu tuli sisse planeerida millimeetritäpsusega süvendid, sinna istutati hiljem piirdeklaasid. "Meil õnnestus see väga hästi ja meie tööd käisid spetsialistid üle Eesti vaatamas,“ ütleb Müürsep.

Sama aasta betoonehitiste konkursil tunnustati veel eriauhinnaga Narva rannahoonet valgest betoonist arhitektuurilahenduse eest ning pälviti ka tellija, arhitekti ja betoonelementide tootja koostöö eriauhind betoonist valminud suure eramaja ehitamisel Lääne-Virumaal. "Nende objektide suurepärase töö tulemuse eest tänan samuti meie ettevõtte inimesi ning koostööpartnereid, kes panustasid oma teadmiste ja oskustööga.“

Firma on 5-aastane ja nende töid on tõesti tähele pandud. "Viimastel aastatel on meie suuremateks koostööpartneritaks AS Nordecon ja Fund Ehitus OÜ. Loodan, et oleme nii suure usalduse ära teeninud kiire ja kvaliteetse tööga. Meie eesmärk on olla usaldusväärne partner, kes pakub, otsib ja leiab lahendusi, et töö saaks tehtud parimal võimalikul viisil ja vastaks kliendi ootusele nii lõpptulemuse kui ka protsessi osas,“ räägib juht.

Viimasel kahel aastal on BGM Ehitus koostöös Nordeconiga renoveerinud ja laiendanud Tapa Jalaväebrigaadi hooneid. Tapa linnak on juhi sõnul tänaseks tundmatuseni muutunud – uued kasarmud, Balti riikide suurim söökla, spordihooned, remondihallid, õppehooned, betoonist teed. Samuti valmis eelneval aastal Kohatu ökodukt ja ka uued kortermajad üle Eesti.

Panustas Euroopa Liidu IT-agentuuri uue peahoone valimisse

Ehitusettevõttega Fund Ehitus tehti eelmisel aastal koostööd ka Euroopa Liidu IT-agentuuri uue peahoone valmimisel Tallinnas Vesilennuki tänaval ning viimane suurem objekt oli Tallinna Uue Vangla ehitus. Hetkel antakse oma panus Ülemiste keskuse laienduse valimisele.

Viimse viie aasta jooksul on ehitatud Pärnusse Rannastaadion, Paidesse ujula, Rakverre Tark Maja ja Rakvere Teatri parkla laiendus ning rekonstrueeriti Rakvere staadion, Sillamäe ja Sinimäe koolikompleks, Narva Noorte Meremeeste Klubi ja Narva Joaoru rannahoone. Samuti löödi kaasa Kroodi viadukti betoneerimistöödel.

BGM Ehitus OÜ 2018. aasta müügituluks kujunes esialgsetel andmetel 2,9 miljonit eurot. Võrreldes 2017. aastaga oli käibe kasv ligi 45%. Samuti kasvas kasumlikkus. Hetkel on ettevõttes tähtajatult tööl 12 inimest. Tänavu ei ole plaanis töötajate arvu kasvatada. Kuid suuremate objektide puhul on juhi sõnul abiks ka aastate jooksul väljakujunenud koostööpartnerid.

Ehitusturul on väga raske pikaajaliselt ette prognoosida

Müürsep mainib, et üldiselt on kuulda, et ehitusettevõtetes on päris suur kaadrivoolavus, aga tema on õnnelik, et on aastatega oma meeskonna paika saanud. "Loodan, et oleme loonud töötamiseks ohutu ja sõbraliku töökeskkonna, kus on võimalik ka raskest tööst rõõmu tunda.

Ehitusturul on juhi sõnul väga raske pikaajaliselt ette prognoosida potentsiaalseid objekte ning lepingute mahte. "2019. aastal loodame jätkata Tapa linnaku ja Jõhvi kasarmu ehitustöödega. Samuti lõpetame kindlasti hetkel töös olevad objektid – kortermajade ehituse ning Ülemiste keskuse laienduse ehitustööd“. BGM Ehitus on seni keskendunud tegevusele Eestis.

Jaanus Müürsep soovib tänada kõiki oma firma seniseid ja tulevasi koostööpartnereid ning lubab, et teeb kõik selleks, et koostöö oleks eesmärgile suunatud ja edukas.

Kommentaar: BGM Ehitusega positiivne koostöökogemus

Raigo Kalamees, Tarindi Järelevalve OÜ tegevjuht

Eesti Rahva Muuseumi peahoone ehitusel tegi Raigo Kalamees toona Riigi Kinnisvara ASi töötajana omanikujärelevalvet ja BGM Ehitus OÜ tegi seal betoonitöid. "BGM Ehitus valiti ERMI ehitusele tööle, sest nende töötajad on pikaajalise betoonitööde kogemusega. BGM Ehituse meeskond ja juhtimine oli sellel suurel ja Eesti rahva jaoks väga olulisel objektil väga professionaalne," kommenteerib Kalamees.

Tema sõnul oli Eesti Rahva Muuseumis mitmeid eksponeeritava pinnaga monoliitbetoonkonstruktsioone ja enamuse autoriks oli BGM Ehitus. Nende treppide teostust käidi vaatamas üle Eesti. Tehtud tööde kvaliteedimärgiks võib tema sõnul pidada arhitektide ning "Aasta Betoonehitus 2016" tunnust. Küsimusele, kas BGM Ehituse tööd valmisid õigeaegselt, vastab Kalamees, et objekti põhigraafiku tähtaegadest peeti kinni. "Minul on BGM Ehitusega positiivne koostöökogemus ja nähes nende suunatust lõppkvaliteedi saavutamisele, olen soovitanud ja soovitan ka edaspidi nendega koos betoonitöid teha," ütleb Kalamees.

HUVITAV TEADA! Tütarde nimedest sündis firma nimi. Ehitusettevõtte BGM Ehitus nimi tuleb kahe venna – Jaanus ja Indrek Müürsepa tütarde nimede esitähtedest – Brith, Greth ja Maria. Mäesuusataja riskib. Jaanus Müürsep on kirglik mäesuusataja ja sealt pärineb tema enda sõnul ka riskijulgus.