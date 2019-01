Home4you, Garden4you ja Office4you mööbli müüja tähistab 25. tegevusaastat

AS Evelekt on 25 aastaga kasvanud Baltikumi suurimaks aiamööbli, kontoritoolide ja kodusisustuse müüjaks. Kaubamärgid Home4you, Garden4you ja Office4you on tuntud nii Eestis kui ka naaberriikides.

Home4you, Garden4you ja Office4you kaubamärke esindavat Evelekt ASi peetakse sageli välismaiseks firmaks, kuid tegelikult on tegemist 25 aastat tegutsenud 100% Eesti kapitalil põhineva ettevõttega. Mõte hakata põneva disainiga mööblit importima tuli ettevõtte asutajal ja juhil Jüri Zooval pärast esimest Aasia reisi. Viljakast mõttest on tänaseks kasvanud Baltimaade suurim aiamööbli, kontoritoolide ja kodusisustuse müüja.

Evelekt asutati 1994. aastal – ajal, mil Eestis käis aktiivne firmade loomine. Algul tegeleti erinevate toodete müügiga, kuid mõne aasta pärast hakati teadlikult liikuma mööbli ja sisustuskaupade maaletoomise ja müümise suunas. Kuna Jüri Zoova on erialalt disainer, toetas see hästi sisustusele ja mööblile spetsialiseerumise ideed. Esimesed konteinerid mööblit tulid ühelt Tai suurelt mööblitootjalt, õige pea lisandusid partnerid ka mujalt Aasiast. Kui alguses oli toodete valik juhuslikum, siis tasapisi hakkas tulema kogemus ja hakati järgima trende. Ja nii sündisid selle arengu käigus mõned aastad hiljem kaubamärgid Home4you, Garden4you ja Office4you, mis on tänaseks tuntud nimed igale Eesti inimesele.

Jüri Zoova , Evelekti asutaja ja juht Kuna kogu meie elu liigub digimaailma ning traditsiooniliste kaupluste kasvatamine muutub keeruliseks, siis tõenäoliselt muutuvad traditsioonilised kauplused pigem näidistesaalideks ja e-kaubandust toetavateks tellimiskeskusteks.

Alguses Tallinnas Narva maantee 7 asunud kontor ja ladu jäid õige pea väikeseks ning kuna ettevõtte kasv oli suisa plahvatuslik, koliti Kadaka teele, kus avati näidistesaal ja laienes ka laopind. 2002. aastal sai valmis ettevõtte enda kodu Tallinna piiril Pärnu maanteel. Rahvasuus nimetati Evelekti maja „suure tooliga majaks“, sest sissekäigu kohal oli hiiglaslik tool. Järjest hakati ka kaupluseid avama: Pärnu maantee salongile järgnes kauplus Jõhvis ja seejärel riburada teised. Täna on Evelektil kolm kauplust Tallinnas ning üks Narvas, Jõhvis, Rakveres, Pärnus ja Tartus. Samuti on ettevõttel alates 2017. aasta lõpust sisustus­salong Riias Decco keskuses.

Masu ehmatas kõvasti, kuid alla ei antud

2007. aastani oli Eesti kaubanduses väga soodus aeg, hästi läks nii hulgi- kui ka jaemüügil. 2004 sai valmis uus laohoone Tänassilma Tehnopargis, millele kolm aastat hiljem järgnes uus logistikakeskus koos näidistesaali ja büroopindadega. Kuna kõik tundus roosiline, avas Evelekt Pärnus, Riias ja Tallinnas hiiglaslikud sisustuskaubamajad, samuti poed Saaremaal, Valgas ja Viljandis. 2008. aasta sügiseks aga pidi tegema otsuse, kas ja kuidas edasi, sest väga kiiresti pöördus majanduse seis väga halvaks.

Otsustati siiski raskuste kiuste edasi tegutseda, kuigi sulgema pidi rea poode ja koondama hulga töötajaid. Realiseeriti hoone Pärnu maanteel ja sealt saadi ressursse, et edasi tegutseda. Korrastati struktuure ja tegevusi, arendati sortimenti ja kohaneti uue reaalsusega ning alustati e-poe loomisega.

Viimane oli ainuõige valik, sest kes oleks osanud 8–9 aastat tagasi arvata, et e-kaubandus nii hoogsalt kasvama hakkab. Tänaseks on www.home4you.ee e-pood läinud väga hästi käima ning e-kaubandusega tegeletakse ka Lätis, Leedus ja Soomes. Lisaks laiendati 2016. aastal Tallinnas Tähesaju kauplus masueelsetesse mõõtmetesse ning 2017 lõpus avati sisustussalong Lätis Riias Decco keskuses, kus täna ollakse ankurrentnik.

Traditsioonilise kaubanduse kasv jääb seisma

„Meie Läti Home4you esindus on suurepärane sümbioos sisustussalongist ja e-kaubandusest, kus kohapeal küll kaupu osta ei saa, kuid mõne päevaga saab soovitud tooted koju tellida. Kuna kogu meie elu liigub digimaailma poole ning traditsiooniliste kaupluste kasvatamine muutub keerukaks, siis tõenäoliselt muutuvad traditsioonilised kauplused pigem näidistesaalideks ja e-kaubandust toetavateks tellimiskeskuseks,” avaldab Zoova arvamust.

„Miks ma arvan, et traditsiooniline kaubandus ei kasva enam, on ka tarbijate käitumise muutumine: noored on seda meelt, et vähem asju on parem ja inimesed kulutavad sääste ning ressursse pigem asjade soetamise asemel elamuste saamiseks. Sellised trendid muudavad e-poed pigem logistika- ja tehnoloogiaettevõteteks. Täna ma ei oska veel öelda, kas suudame endiselt kaubanduskeskustes eksisteerida, aga kindlasti toetab füüsiline kauplus väga hästi e-kaubandust!” lisab ta.

Ehituskauplustele ega disainisalongidele konkurentsi ei paku

Mööblitrendides on suunanäitajateks Kesk-Euroopa ja Skandinaavia, millel Eesti turg mõneaastase viitega sabas lohiseb. Evelekt on end positsioneerinud sektorisse, kus ei nähta oma konkurentidena ehituskaupluseid ega peeneid disainisalonge. „Meie nišš on olla seal keskel. Kui odavate asjade ostmiseks oleme liiga vaesed ja disainerite tooted kipuvad olema ülehinnastatud, siis meie positsioneerime ennast seal keskel, pakkudes omanäolist ja kvaliteetset kodu-, aia- ja kontorimööblit,” sõnab Zoova.

Valik mööbli osas sünnib põhimõttel, et mööbel moodustaks terviklahenduse ja pakkumises oleks terviklikud tootepered. Valik on ajas loomulikult muutunud, olles alguses pigem idamaine, koloniaalstiilis ja käsitööhõnguline, kuid nüüd on sortiment oluliselt laiem.

„Nii valikute tegemises kui ka kõiges muus oleme kõvad isetegijad,” kiidab Zoova oma kollektiivi. „Näiteks produtseerime ise kogu oma reklaammaterjali alates pildistamisest kuni kujundusteni. Igal aastal anname välja kolm tootekataloogi, kevaditi Garden4you aiamööbli, suvel Home4you kodumööbli ja sisustuskaupade ning sügisel Office4you töötoolide kataloogid. Oleme otsustanud, et inimeste jaoks on kõige läbipaistvam lahendus hoida ühesugust hinda nii e-poes kui ka kauplustes. Tasub märkida, et olime esimene Eesti e-pood, mis hakkas pakkuma 100% tasuta transporti.”

Üldjoones on aga Evelektil samalaadsed mured nagu kõigil Eesti ettevõtjatel, väikesel koduturul pole kasvamine eriti võimalik ning keerukas on leida häid töötajaid. „Samas olen väga õnnelik, et meie meeskonna tuumik nii kaua koos olnud. Meie kõige vanem töötaja on ettevõttes olnud algusest peale ja paljud meie 90 töötajast on olnud kollektiivis enam kui 10 aastat. Aitäh neile! Tuleviku osas näeme täna head võimalust kasvuks naaberturgudele – Lätis oleme juba edukalt tegutsemas ning esimesed sammud on astutud Soome ja Leedu suunal.”

