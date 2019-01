Estoplasti järeltulija 4ROOM – Eesti valgustitrendide eestvedaja

Disaini- ja tootmisettevõtte 4Room juured ulatuvad 60 aasta tagusesse aega, mil sai alguse Nõukogude Liidu tuntud valgusti-, plastmass- ja elektritarvete tootja Estoplast. Nii nagu on aja jooksul muutunud riigikord, on muutunud ka ettevõtte nimi ja suurus, kuid midagi on jäänud ka samaks – sarnaselt eelkäijale on 4ROOM valgustitrendide eestvedaja.

Kuigi riigikorra vahetumise ajal kaotati ära paljud ajaloolised ettevõtted, läks Estoplastil tegelikult väga hästi, sest toonase müügijuhi Rain Raidna kujul leidus missiooniga inimene, kes soovis ettevõtte ära osta ning nii säilis tänaseni toimiv tehas. Omal ajal töötas Estoplastis kaugelt üle 1000 inimese, kuid senise majandusstruktuuri kokku kukkumisega kahanes inimeste arv kiirelt 300 inimeseni. Kerge polnud kellelgi. Oli kuid, kuis valgustitootja käive oli sama suur kui inimeste arv ehk 300 rubla ning seejuures tuli kogu ettevõtet hakata algusest peale ehitama. Aga kokkuvõttes on ikkagi suurepärane, et selline ajalooline firma säilis ning tänaseni on 4ROOM Eestis omas vallas tuntud tegija ja suunanäitaja. Muide, ettevõtte Tallinna lähistel Väänas asuvas tehases on säilitatud mõned omaaegsed seadmed ja osa toodangust, et näidata suure valgustitööstuse pikka ajalugu.

Estoplasti mantlipärija 4ROOMi valgusti Spirit, mis on kummardus Eesti lipule. Foto: 4ROOM Jaga lugu:

Mis teeb 4ROOMi eriliseks peale selle, et olete üks vähestest Eesti disaini- ja tootmisettevõtetest?

Peale ettevõtte suursuguse ajaloo veel väga mitmed detailid, nagu näiteks ettevõtte nimi, omaniku, peadisaineri ja töötajate üle 20 aasta kestnud koostöö ning loomulikult erilised valgustilahendused. Nimevahetus toimus kohe, kui ettevõte oli veidi jõudu kogunud, sest selgus, et piiri taha ja messidele minnes tekkis inimestel küsimus, kas Estoplasti tooted tähendavad ainult plastist tooteid. Et toonane nimi ei iseloomustanud piisavalt hästi ettevõtte tegevust, tuli leida sobivam ja täpsem. Juhi Rain Raidna ja disainer Tarmo Luisu ideena sündis sõna- ja numbrimänguna nimi 4ROOM ehk tõlkes ruumi jaoks, neli ruumi, neljale ruumile. Tollal olid sellelaadsed tähe- ja numbrikombinatsioonid üliharuldased, nii et 4ROOM pälvis tähelepanu nii Eestis kui ka piiri taga juba ainuüksi oma nime pärast. Tarmo Luisk ja Rain Raidna on klassivennad, kelle teed kasvades lahku läksid: ühel kunsti, teisel spordi suunas. Kui aastaid hiljem juhtumisi kohtuti, selgus, et Tarmost oli saanud valgustidisainer ja Rainil oli oma valgustitehas. Kohe algas tihe koostöö, mis kestab siiani. Viimase 20 aasta jooksul on Tarmo Luisk loonud mitmeid valgusteid, mis nüüd disainiklassikasse kuuluvad. Praegu osalevad 4ROOMi uute valgustite loomes nii peadisainer kui ka juht ja tehnoloog. Paljud 4ROOMi tootmise töötajate staaž on enam kui kümme aastat. Nii pikk kogemus tagab nii tavatarbijale kui ka eritellimuse soovijale hästi läbimõeldud ja funktsionaalse toote.

4ROOMi valgusti antiik on Estoplasti ajast paljude lemmik. Siiani TOP10sse kuuluv valgusti Antiik on 25-aastane ja kodu leidnud Kamtšatkast Kanadani. Foto: Atko Januson Jaga lugu:

Mida 4ROOM praegu kõige paremini teeb?

4ROOM toimib kahel suunal – põhikollektsiooni valgustid tavatarbijale koju või suvilasse ja erilahendused sisearhitektidele.

Koju valgusti otsimisel ei ole just väga levinud, et valgustit ostma tulles saad valida enam kui 50 värvitooni ja kümnete kuplisuuruste vahel ning muuta metallosade suurust ja värvi endale sobivaks. Kõige selle juures aitame vajaliku valgushulga kohta nõu anda. Sisearhitektidel ja disaineritel on mugav 4ROOMiga koostööd teha, sest Eestis asuv tehas võimaldab luua mõistliku tähtajaga nõudlikke eritellimusi: valgusteid kohvikutesse, laevadele, spaadesse, restoranidesse ja muuseumidesse. Viimaste aastate edukad ning põnevad väljakutsed on olnud Eesti Rahva Muuseumi restorani valgustid (üle 400), Centenniali hotellitubade ning hotellide Euroopa ja Strand lobby erivalgustid.

Teadupärast on väikesel Eesti turul disain pigem luksuslik hobi. Mis on aidanud 4ROOMil nii pikalt püsima jääda?

Koduturg on tõepoolest tilluke, kuid kes ütleb, et Eesti ettevõte peab ainult kohaliku turuga piirduma. Püsimajäämisele on palju kaasa aidanud kaugemale pürgimine. Selle nimel pingutatakse jätkuvalt – puhkama jääda ja olemasolevaga leppida ei ole võimalik. Praegusel ajal oleme piiri taga tuntumad kui koduturul. Jätkame enda tutvustamist välismessidel, kuid proovime lähitulevikus end rohkem ka Eesti tarbijale tutvustada. 4ROOMil on kaks esindussalongi. Üks Tallinnas Osten Tori majas Pärnu mnt 110 ja teine Tartus E-Sisustuskaubamajas. Oleme uhked, et Tallinna Kaubamaja ja Tallinn Design House on meie tooteid valikuvääriliseks pidanud.

Millised on suuremad eesmärgid?

Eesmärke on palju: uute turgude leidmine, kvaliteedi tõstmine ja säilitamine, heade partnerite ja oskustööliste leidmine jne. Siin oleme sarnased kõigi teiste tublide Eesti väikeettevõtjatega. Edukuse võti on aga meie meeskond ja see, millise kirega meie inimesed 4ROOMi toodete loomises osalevad. Loomulikult on väikeettevõtte jaoks tootearendus ressursimahukuse tõttu krõbedat väljakutset pakkuv, sest valgustite puhul tuleb iga tehniline sõlm väga hoolikalt läbi mõelda ja testida. Disaini ilma esteetikata ei ole. Mõnikord võib rahuldust pakkuva kompromissi leidmine disaineri loomingulise ja tehnoloogi asise nägemuse vahel olla vägagi keerukas.

Kuidas on lood kvaliteediga?

Täna oleme läinud seda teed, et kvaliteedi osas kompromisse ei tee – kasutame oma toodangus üksnes Euroopa Liidu sertifitseeritud detaile. Valik langetati eelmise majanduslanguse ajal ja oli põnevaks õppetunniks, millest väljatuleku vilju praegu uhkusega naudime. 4ROOMi toodete kvaliteet 5–10 aastat tagasi ja täna on võrreldamatu. Tookord jõuti otsusele tegutseda pigem kitsamas nišis, aga teha kõike väga hästi. Kaugenesime Estoplasti laiapõhjalisest valikust, kuid turg dikteeris oma ja soov areneda andis jõudu. Nii õpiti välismaiste tipptegijate juures selgeks omanäoline meetod, mis võimaldab teha puhta joonega kupleid. Igapäevaelus tähendab see meie puhul seda, et metallist karkassi detailide valmistamiseks kasutame tehases CNC-pinki, ent meile iseloomuliku selge joonega kuplite valmimiseks teevad mitmed meie meistrid erilist käsitööd. Ehk inimkäe puudutus on igas 4ROOMi tootes tõepoolest olemas.

Kas Eesti disain muutub eestlaste seas aina hinnatumaks?

Väga südantsoojendav on tõdeda, et kogu Eesti disain on aina rohkem ja rohkem jõudnud toimiva tootmisvõimekuseni. Kui eestlane eelistab eestimaist, nagu itaallane valib esimesena Itaalia või taanlane Taani toote, on ka kohalik disainiettevõtlus peagi tugevatel jalgadel. Meil on jõudsalt kasvamas teadlik tarbija, kes hindab kõrgelt kvaliteeti ja “hingega asju” ning kes on parimas mõttes eestimaiste toodete fänn.

Kontakti saab www.4room.ee või 4room@4room.ee