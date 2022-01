Clemco Baltic OÜ juht Svetlana Laanela: olen iga õppetunni eest tänulik

Värvi- ja liivapritsiseadmete, kaitsevahendite ja mõõteriistade müüja Clemco Baltic OÜ tähistab tänavu 25. tegevusaastat. Rahvusvahelisse kontserni kuuluva ettevõtte juhi Svetlana Laanela sõnul vaadatakse vaatamata ebastabiilsele ajale positiivselt tulevikku, sest Clemco seadmeid vajatakse nii energeetika-, transpordi- kui ka ohutusvaldkonnas.

Clemco reageerib kiirelt väljakutsetele ja turgude muutustele kogu maailmas – ettevõtte insenerid toodavad uusi tehnilisi arendusi pidevalt muutuva ülemaailmse tööstuse jaoks. Eesmärgiks on toetada vajadust kõigi energia tootmise, edastamise, töötlemise ja hoolduse allikate järele ning toota tipptasemel seadmeid, isolatsiooni- ja ohutuslahendusi transpordi, laevanduse ja infrastruktuuri tarvis. Samuti jätkata ohutute ja keskkonnasõbralike valikute pakkumist ning edendada ohtlike ja raiskavate pinnatöötluste vähendamist puhta ja suletud abrasiivpuhastuse kasuks.

„Eesti turul oleme pisikesed, aga rahvusvaheliselt suured tegijad – meie ettevõte on üks osa rahvusvahelisest CLEMCO kontsernist, millel on esindused erinevates maailma riikides. Tarnime seadmeid 142 maailma riiki ja meil on esindused Saksamaal, Taanis, Singapuris, Hispaanias ja USA-s, aga ka suur edasimüüjate võrgustik üle maailma. Clemco tehased asuvad USA-s, Taanis, Ungaris, Saksamaal. Ja meie Ameerikas asuv emafirma tähistas eelmisel aastal juba 80. juubelit,” tutvustab Svetlana Laanela, kes on ettevõtte Eesti haruga seotud alates selle loomisest ehk 1997. aastast. Ametlikult liitus ta firmaga aastal 2001 ja temast sai ettevõtte Eestis asuva esinduse juht 2006. aastal.

25 aastat on Laanela sõnul läinud kiiresti, täis õppetunde, õnnestuni ja ebaõnnestumisi. „Kes tööd ei tee, see ka ei eksi,” nendib ta. „Aga vaatamata suhteliselt meestekesksele valdkonnale olen õnnelik, et elu mind sellise ettevõtteni juhatas. Olen iga oma õppetunni eest tänulik!”

Clemco põhitegevuseks võib pidada abrasiivjoaga pindpuhastusseadmete tootmist, mis tähendab sisuliselt korrosiooniga võitlemist erinevate pindade ettevalmistamisel erinevates valdkondades alates pisikeste nutitelefonide kokkupanekust kuni hiigelsuurte konteinerlaevade ehitamiseni. Arvestades energiaressursside ja eelkõige elektrihinna pidevat kasvu, varustab Clemco tarbijaid säästlike ja väiksema energiatarbimisega seadmetega, millega saavutatakse tootmises 15-20% suurune energiasääst. Sääst tuleb tänu täiustatud elektrimootoritele ja soojusvahetitele, soojustagastussüsteemide kasutamisele ja põletitele kütuse täpsele doseerimisele. Elektritarbimise vähendamine toob kaasa elektrijuhtmestiku kütmise, elektrimootorite müra ja vibratsiooni ning kahjuliku elektromagnetilise ja elektrostaatilise kiirguse vähenemise ning seoses sellega elektriseadmete tööea pikenemise. Samuti on Clemco seadmetest abi tuumaelektrijaamade utiliseerimisel ja tuuleparkide rajamisel.

Clemco Baltic osutab ka järelteenindust, viib läbi personali koolitusi, annab tarnitud seadmetele garantii, remondib ja uuendab seadmeid. Täiustades pidevalt toodete disaini ja tehnoloogiat, leitakse klientidele alati nii hinna kui kvaliteedi osas tulusaim lahendus. Ühed esimesed Clemco Baltic OÜ kliendid olid Loksa Laevatehas ja Balti Laevaremonditehas, kus nende seadmeid kasutatakse senini. Eesti turul tarnitakse kokku seadmeid enam kui 100 ettevõttele.

„Kui võrrelda ettevõtte tööd algusaastatel ja praegu, siis täna on kliendid palju valivamad, teadlikumad, distsiplineeritumad seadmete ja tehnoloogiate kasutamisel kui 25 aastat tagasi. Samuti on Eesti turg palju muutunud viimase 10 aasta jooksul: paljud meie kliendid on tänaseks turult lahkunud mujale riikidesse, sest Eesti pole enam ammu odava tööjõuga turg,” lisab Laanela.

Clemco Baltic OÜ juht Svetlana Laanela Foto: Arkadi Baranov

Kriis tähendab võimalusi ja need võimalused tuleb ära kasutada

Eestis Clemcos on vaid neli põhitöötajat. „Meie kollektiiv on väike, aga universaalne – iga inimene teab täpselt enda ülesanded, ent samas oleme valmis kõik vajadusel üksteist asendama. Mina usun, et just see ongi hea meeskonna tunnus,” ütleb ettevõte juht. „Muretsen, et töötajate tervisega oleks kõik korras ja nende kodudes ja peredes oleks rahu. Kõige suurem probleem on selles, et töötaja puhkuse ajal ikka päriselt puhkaks, mitte ei üritaks kontorisse tulla, et aidata mingeid probleeme lahendada. Olen väga tänulik oma meeskonnale, et nad on mul olemas ja seetõttu püüan ka neid igal võimalusel kuidagi hellitada ja tuju tõsta.”

Ta lisab, et lähitulevik on üsna tormiline kõikide jaoks. „Kahjuks oleme sattunud kriisi ja see tuleb hullem, kui oli aastatel 2009-2010. Vaatamata sellele vaatan tulevikku positiivselt, kuna meie töötame reaalsektoriga. Inimesed vajavad endiselt toitu, valgust, riideid, mis tähendab, et ehitatakse masinaid, mis külvavad ja koguvad nisu, ehitatakse tuuleparke, mis toodavad uut energiat, on vaja laevu, mis veavad kaupa. Hiina keeles tähendab sõna „kriis“ „võimalust“ ning just neid võimalusi tuleks areneda, rohkem koostööpartnereid leida, aina uuemaid ja efektiivsemaid seadmeid pakkuda.”

Soovime meie klientidele ja koostööpartneritele arenemist, edu ja usku iseendasse!