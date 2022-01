Rahvusvaheline kullerfirma DHL Express: kogu kullerteenuse sektor on tugevas arengu- ja kasvufaasis

Foto: Eiko Kink

Globaalset rahvusvahelist kullerteenust ning e-kaubandusfirmadele nõustamist pakkuv DHL Express Estonia AS tähistab lähiajal juba 30. tegevusaastat Eestis. Ettevõtte tegevjuht Kristina Laaneots nendib, et viimased aastad on näidanud tugevat arengut ning kasvufaasi, mis iseloomustab kogu sektorit.

„Kui aastal 2000 käitlesime keskmiselt 80 saadetist tööpäevas, siis tänaseks on see arv 8000,” toob 22 aastat DHL Expressis töötanud Laaneots näite ettevõtte võimekuse kasvust. „Rahvusvahelisel skaalal oleme turuliider – Tallinna Lennujaama pakiveomahtudest moodustavad meie saadetised tugevalt üle poole. Nende 30 aasta edu verstapostideks pean meie rahulolevaid kliente ja rahulolevaid töötajaid.”

Kuigi enamasti peetakse DHL Expressi kullerteenusefirmaks, ollakse müügidirektor Rauno Mägeri sõnul lisaks aastaid keskendunud ka ettevõtete nõustamisele. „Meil on rahvusvahelise transpordiettevõttena väga palju kogemusi, mille baasilt on piisavalt oskusteavet mõelda kaasa oma klientidega, kuidas nad saaksid enda äri globaalselt paremini kasvatada. E-kaubanduse all mõtleme enamasti küll klassikalist e-poodi, kes müüb eraisikule kaupa, aga aina suurenevad on mahud ka B2B sektoris. Meie tahame anda oma klientidele – olgu tegemist ettevõtte või lõppkliendiga – mugavust, häid kogemusi ning teadmist, et nende kaubaga on kõik korras ja see jõuab tellijani õigeaegselt.”

Ta lisab, et tänased võitjad turul on loomulikult need, kes alustasid oma äriga eile või üleeile ning teevad midagi paremini kui teised. „Üheks oluliseks teguriks siin kvaliteetne klienditeenindus ning see on eriti tähtis ebastabiilses majandusolukorras, kus kõik ei pruugi minna alati planeeritult. Info kauba liikumise kohta, avatud suhtlemine ning eriteenused annavad suure eelise. Meie saame aidata e-kauplejaid näiteks juba sellega, et nende kliendid saaksid valida, kas võtavad paki vastu kodus, lasevad tuua kontorisse, suunata pakiautomaati või annab kuller saadetise hoopis naabrite kätte. Täna on see mugav valik olemas.”

Klassikaline kuller ei kao kuhugi, küll aga lisandub valikuvõimalusi

Rääkides sellest, mis on viimaste aastatega transpordivaldkonnas muutunud, nendib Mäger, et tellimused on muutunud väiksemaks ja kiiremaks. „Ehk kui varasemalt sai iga saadetist pikemalt planeerida, siis täna näiteks võib olla tehastel vaja mingit komponenti kohe ja aega ootamiseks ei ole!”

Laaneotsa sõnul on Eesti inimene aasta-aastalt aina enam pakiautomaatide usku, mis on tõesti hea võimalus saada oma pakk kätte endale sobival ajal sobivast kohast. „Näeme, et see trend ka jätkub ja lisandub kindlasti personaalseid pakiautomaate, juurde tuleb pakiroboteid ning lähiaastatel on uueks suunaks ka droonidega pakkide kohaletoimetaine. Samas aga ei kao kuhugi ka klassikaline kuller.”

Logistikaettevõtte kasvuvõimalused on siinkohal lõputud – teenused lähevad aina personaalsemaks ja mugavamaks ning kuna kliendid on harjunud tellima ülemaailmselt, pole selles vallas enam tagasiteed. „Vastupidi – kõik muutub aina kiiremaks, regionaalsemaks, tarneahel lühemaks ning ökoloogiline jalajälg väiksemaks. Kindlasti pole meie eesmärk pole võita võistlust, et kellel on lõpuks rohkem pakiautomaate, vaid klientide jaoks segaduse vältimiseks teeme aina enam koostööd teiste sama sektori ettevõtetega, näiteks Cleveroni ja Omnivaga. Ristkasutuse seisukohast ei teki veel niipea mahuprobleemi, pigem on probleeme ettevõtete programmide ühilduvuses. Kui IT meile järele jõuab, saame luua universaalseid lahendusi.”

Mäger lisab, et e-kaubandus kasvab kiiresti ja eriti tugevalt on seda tunda Eestis. „E-eestlastena oleme ka siin Euroopast ees. Digitaliseerimine on meie sektoris väga oluline – saadetised liiguvad küll ühtmoodi punktist A punkti B, kuid vanad mitmekihilised kopeerivad saatelehed on juba ammu ajalugu. Täna täidab klient veebis saatelehe ning jälgib saadetise teekonda rakendusest. Nii oleme vähendanud paberikasutust. Teine suur muutus on pakendid, mis muutuvad aina kergemaks ja rohelisemaks. Kauba pakendamine on kliendi vastustus, ent samas saame selles vallas klientidega kaasa rääkida ja paremaid lahendusi välja mõelda.”

Suurteks viimaste aastate muutusteks olid ka Brexit ja Euroopa Liidu käibemaksudirektiivi rakendamne . „DHL-i jaoks algas see protsess tegelikult väga ammu ja varajane tegutsemine tasus kenasti ära, sest olime kohe valmis, kui deklaratsioonide hulk suurenema hakkas. ,” kõneleb müügidirektor.

Süsinikneutraalsus ja rohepööre

Transpordisektor on teatavasti üks saastavamaid sektoreid, kuid DHL Express on selle probleemi lahendamiseks töötanud välja “GoGreen“ teenuse. „See on meie keskkonnast hoolivate klientide jaoks lisateenus, millega näitame neile täpselt, kui suure jalajälje on nad tekitanud ning neutraliseerime selle. Ja ettevõtted saavad ametlikult meie abil deklareerida, kuidas nad rohepöördele kaasa aitavad. Tarbijate jaoks on see teema aasta-aastalt aina olulisem,” selgitab Laaneots.

Globaalselt on DHL-li ambitsioonikas plaan olla aastaks 2050 süsinikneutraalne. „Oleme selleks astunud mitmeid samme, näiteks alustasime mullu koostööd Ameerika ettevõttega, kes hakkab tootma elektrilisi kaubalennukeid. Meie kõikide riikide kaubikupargid uuenevad edaspidi ainult e-kaubikutega, samuti nagu meie uued ehitised on keskkonnatõhusad ja säästlike lahendustega. Planeerimise faasis oleva uue terminalihoone puhul, mis valmis koostöös Tallinna Lennujaamaga, oleme samuti energiasäästlikkusele olulist tähelepanu pööranud. Meie kontor on roheline ning töötajate keskkonnateadlikkust tõstame läbi erinevate sellealaste koolituste.”

Töötajate liikumine ei tähenda kaadrivoolavust, vaid arengut

Enam kui pooled DHL Express Estonia töötajad on ettevõttes olnud rohkem kui viis aastat, kokku on töötajaid kõnekeskuses, kulleriteks, tolli-, finants-, personali- ja kvaliteediosakonnas üle 160. „Oleme arvamusel, et töötajate liikumine ei tähenda kaadrivoolavust, vaid arengut, sest meie maja sees liigutakse väga aktiivselt nii verikaalselt kui ka horisontaalselt. See on olnud meie strateegia läbi aegade, et eelistame alati oma ettevõtte töötajaid edutada, kui neil selleks vaid soovi on. Minagi olen olnud DHL Expressis 6-7 ametikohal ning viimased 10 aastat tegevjuht,” räägib Laaneots.

Tema sõnul on ettevõtte kultuuri üks osa see, et kõik töötajad oleksid oma mõttelaadilt klienditeenindajad. „Meie jaoks on klientide rahulolu ääretult oluline ning südameasjaks pakkuda kvaliteetset teenust. Et seda suuta, peab ka meie töötaja olema rahulolev ja õnnelik, et tal oleks suur rõõm pakkuda head teenust ja tuge. Pöörame oma inimestele palju tähelepanu. Meil on oma majasisene koolitusprogramm, mis algab kohe esimesest päevast ning kestab elukestva õppena läbi aastate. Sellega antakse kaasa väärtused, ootused, professionaalsus, samuti arendatakse teisi teadmisi, et inimesel oleks alati olemas ka suurem pilt. Koolituste läbiviijad on muide meie omad töötajad ning kõigil soovijatel on võimalik saada koolituse läbiviijaks. Ja seda mitte ainult Eestis, vaid globaalse programmina, mis annab võimaluse puutuda kokku kolleegidega, keda võib-olla muidu ei kohtukski. See on suur väärtus!”

Rääkides lähiaastate plaanidest, ütleb Laaneots, et kindlasti on kavas säilitada turuliidri positsiooni, ehitada valmis uus terminal koos täisautomaatse sorteerimisliiniga, uuendada autoparki ning muuta teenused klientidele veel mugavamaks. „Me ei ole lihtsalt pakivedajad, vaid meil on teadmisi ja kogemusi, oleme oma ala eksperdid. Olen arvamusel, et edu garantiiks on see, kui teeme, mida oskame, ning keskendume sellele, mida teeme. Kui teha oma tööd armastuse, kire ja rahuloluga, tunnetab seda ka klient!”