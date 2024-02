Trükikoda GPI Estonia AS toodab unikaalseid pakendeid, mida mujalt Euroopast ei leia

Foto: Raul Mee

Tabasalus on ligi 30 aastat tegutsenud üks eriline trükikoda, mis valmistab üle maailma toiduainetööstustele kartongist pakendeid. Alates 2022. aastast kuulub ettevõte rahvusvahelisse Graphic Packaging International gruppi ning sealt tuleneb ka nende nimi – GPI Estonia AS.

Ettevõtte esmane registreerimine toimus 15. septembril 1994. aasta nime all Balti Pakend. Trükikojahoone ehitati ümber nõukogudeaegsest kolhoosihoonest ning aastate jooksul on tootmispinda laiendatud läbi ümberehituste enam kui 5000 ruutmeetrini. Hoone viimane osa valmis aastal 2017, mil laiendati tootmist, et ära mahutada uus stantsiliin ning rajada korralik ja esinduslik kontor. Ümberehituse vajaduse tingis asjaolu, et grupi ümberkorralduste tulemusel toodi Soomest lõviosa kliendibaasist Eestisse ning olemasolev masinapark ei suutnud kõiki tellimusi täita.

Samal aastal investeeris ettevõte uude Jaapani trükimasinasse Komori, mis on toiduainetööstuse valdkonna tipptase, olles täisautomatiseeritud nii operatiivsuse kui ka kvaliteedi kontrolli osas. Hübriidmasin on äärmiselt kiire, trükkides 15 000 poognat tunnis, kusjuures ühele poognale saab mahutada, olenevalt suurusest, 1-30 karpi. Tehas valmistab ühes kuus keskmiselt 13 miljonit pakendit. Trükimasin võimaldab trükkida nii tavaliste toiduainetööstuste värvidega kui ka ülipuhaste uue põlvkonna UV-LED värvidega.

Foto: Raul Mee

GPI Estonia on orienteeritud nii Põhjamaade kui ka Kesk-Euroopa suurtele ettevõtetele, väike osa toodangust jääb koduturule. „Eestis on meil veel arenguruumi, aga päris keeruline on leida suurkliente, kelle poolt soovitud mahud sobiks meie kiire trükimasinaga,” tunnistab trükikoja tehasejuht Raul Rumm. „Täna töötame üle Euroopa oma klientidega erinevatel tootmise planeerimise platvormidel, jälgides kuidas kliendid on planeerinud oma tootmist ja näeme nende pakendivajadusi reaalajas. Tänu sellele saame operatiivselt toota ja tarnida pakendeid vastavalt kliendipoolsetele vajadustele.”

Üldjoontes on GPI Estonia tootnud kõigi nende aastate vältel pakendeid toiduainetetööstustele, aga aja jooksul on nii kliendibaas kui ka tootesegment muutunud. „Meie suurim erinevus konkurentidest ongi ehk see, et oleme keskendunud eelkõige toiduainetetööstuse pakendite tootmisele ja enamus meie toodangust läheb ekspordiks,” selgitab trükikoja tehasejuht Raul Rumm. „Samuti on meie tootevalikus unikaalseid tooteid, näiteks kalatöötlemise tehastele mõeldud pakendid, mida Euroopas teised pakenditootjad ei valmista.”

GPI Estonia tehasejuht Raul Rumm. Foto: Raul Mee

Oluline on avatud koostöö, otsekohesus ja ausus

„Meid iseloomustab väga hästi väljend: oleme näoga oma klientide poole. See tähendab, et oleme avatud ning räägime klientidega otse. Küsime nende ootusi ega häbene selgitada, kui kliendil jääb arusaamatuks, kuidas sünnib näiteks pakendi hind, millest see oleneb või millal jääb tehnilisest võimekusest vajaka,” räägib Rumm. „Meie klienditeenindajad on õigustatult saanud väga palju positiivset tagasisidet, kuna ei ole harvad ka sellised juhtumid, kus klient ei märka, et tellimuse vormistamisel on viga sisse tulnud. Tellimuse vastuvõtmisest kuni lõpptoote valmimiseni käsitlevad seda tellimust meie tehase pikaajalise kogemusega töötajad, kes märkavad pisiasju.”

Hetkel töötab GPI Estonias ligi 50 inimest, kellele on tagatud turvaline töö- ja olmekeskkond. „Meie eesmärk on, et meie töötajad tuleksid tööle ning läheksid töölt positiivse meelega ning neile on kindlustatud kõik vajalik töötegemiseks ja õdus olemine puhkehetkel. Ja loomulikult peame garanteerima ka konkurentsivõimelise töötasu,” ütleb tehasejuht. „Eestis puudub pakendi- ja trükitööstuse valdkonnas järeltöötlusmasina operaatorite väljaõpe, kuid meie kogenud meistrid õpetavad hea meelega välja uut põlvkonda ning toetavad neid igati. Tunnustame kõiki oma töötajaid ning on väga meeldiv, kui vanemate töötajate kõrvale lisanduvad uue energia ja ideedega inimesed. Olen oma meeskonna üle tõesti uhke.”

Rumm lisab, et väga suurelt ei ole ettevõttel plaanis juubelit tähistada, kuna tänasel päeval liigutakse uue omaniku rütmis, ent GPI juubeliaastal, tunnustatakse kindlasti parimaid ja staažikamaid töötajaid ning koostööpartnereid. Kuigi põhilised kliendid asuvad välismaal, on ka Eestis olevad kohalikud kliendid ja partnerid väga kõrgelt hinnatud ning ettevõtte jaoks olulised.

Tootmisprotsess on trükikojas Rummi sõnul pealtnäha lihtne: toormaterjal saadakse kartongitootjatelt, see läheb trükimasinasse, seejärel stantsimisse ning voltimisse-liimimisse. Kui kliendil on endal pakkeliin, mis pakendab ja voldib/liimib (GPI grupi tehased toodavad ka selliseid masinaid), siis komplekteeritakse pooltooted või karbid kliendi jaoks alustele ning saadetakse tema lattu.

„Lisan veel, et GPI Estonia omab ülemaailmselt tunnustatud FSSC 22000 toiduohutuse juhtimissüsteemi sertifikaati, mis on ülioluline, kui tahad toiduainetetööstusele pakendeid toota. Meie pakendeid on võimalik kasutada erinevas keskkonnas säilitatavatele ja väga laia valdkonna toodetele alates -28 kraadist ja kiirkülmutusest kuni plusstemperatuurideni. Sellesse vahemikku jäävad nii külmutatud kala, jäätis, idud, pudrud ja jahud, aga ka kommid ja alkohol.”

Pakenditööstus astub sama jalga ülejäänud tööstustega, kus püütakse vähendada plastikut ning toota roheliselt. „Meil on siin suur eelis – lihtne tundub pakkida tooteid kilesse, aga ilus ja korrektne pakend on ikkagi kartongist. Meie pakend läheb taaskasutusse ja ringlusesse – materjalid kogutakse jäätmekäitleja poolt ja toodetakse ümber. Kartong on üks paremaid ringlusesse jõudvaid tooteid,” räägib tehase juht. Rõõmuga tehakse koostööd ka kohaliku kogukonnaga, toetades haridus- ja lasteasutusi kartongiga, millele lapsed saavad kunsti luua.

Positiivse meeleoluga uude aastasse

Rääkides viimaste aja trendidest, nendib Rumm, et päris keeruline väljakutse on hinnata ja võrrelda viimaseid kolme aastat, sest kõik need olid täiesti erinevad ja mõjutatud erinevate tegurite poolt. „Covid-19, kõrge elektrihind, materjalide defitsiit, inflatsioon, majanduslangus... Rõõmu teeb eelkõige see, et oleme suutnud õigeaegselt reageerida välismõjudele ja korrigeerinud oma tegevusi, et tehast töös hoida. Hetkel muretseme rohkem klientide pärast, kuna nad on meil enamuses Rootsis ja Soomes ning põhjamaades ei lähe paraku majanduses kõige paremini.”

Siiski vaatab ta käesolevasse, 2024. aastasse pigem positiivselt. „Hoolimata sellest, et Eesti Pank maalis päris keerulise pildi alanud aasta kohta, leiame, et hetkel on hea võimalus teha ettevalmistusi järgnevateks perioodideks, kui turg on jälle stabiilne. Meie ootame oma sektorilt sama taset kui eelmisel aastal. Jah, tellimuste protsess käib teatud viitega, aga oleme hästi hakkama saanud. Oleme positiivsed ja oluline on seda viia ka meeskonnani. Kui igalt poolt kuuled, kui halvasti kõik on, siis on oluline olla meeskonnaga avatud – kui on keeruline olukord, siis räägime ja pakume omapoolseid lahendusi. Jätkusuutlikkuse osas on oluline töötada ühe meeskonnana.”

2023. aasta tootmise ja müügimahuna käitles GPI Estonia AS ligi 5000 tonni kartongi, aasta käive oli 12 miljonit eurot ja puhaskasum 0,3 miljonit. Eksport moodustab müügist 95 % ning suurima osakaaluga tarned toimuvad Skandinaaviasse. GPI Estonia klientide hulka kuuluvad paljud maailmas tuntud ja tunnustatud ettevõtted ja kaubamärgid.

Graphic Packaging International on üks maailma juhtivaid pakendamisettevõtteid, mis on esindatud enam kui 70 riigis Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Euroopas, Austraalias ja Uus-Meremaal. Grupp tegeleb nii tootmise, töötlemise, müügi kui ka muude antud sektori turul pakutavate teenustega. Ettevõtte tootmisprotsess on keskkonnasõbralik ja jätkusuulik ning hoolega on jälgitud, et puuduksid suuremad mõjud loodus- ja sotsiaalsele keskkonnale. GPI Estonia omab ISO 9001; FSC; PEFC ja FSSC 22000 sertifikaate, millega on tagatud, et tegevus vastab kvaliteedijuhtimissüsteemide ja toiduohutussüsteemide nõuetele ning tagab vastutustundliku toorme algpäritolu ja varumise usaldusväärse tõendamise.