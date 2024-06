Baltflex AS: 30 aastat spetsialiseerumist hüdraulika valdkonnas

Tänavu 30. tegevusaastat tähistav Baltflex AS on üks vanemaid ettevõtteid Eestis, kes on spetsialiseerunud hüdraulika- ning pneumaatikakomponentide müügile, hooldusele ja remondile ning vastavate süsteemide projekteerimisele ja ehitusele.

Baltflex AS peakontor Harjumaal, Peetris

Baltflex AS on algupäraselt Eesti kapitalil põhinev ettevõtte, mille lõid 1994 aastal Heino Piirsalu ning Arvo Raud, kes tänaseks on ettevõtte juhtimisest taandunud. Ettevõtte peakontor rajati Tallinna endisesse Teedeehituse ja Remondi valitsuse restorani ruumidesse (Töökoja 4a). Alustavale ettevõttele omaselt polnud võimalik kohe uut inventari soetada ning seetõttu tuli hakkama saada kodust leitud vahenditega - kes tõi laua ja kellel oli kodus üle lauatelefon. Sama aasta aprillis saabusid Soome partnerite toel esimesed seadmed voolikute valmistamiseks Töökoja tänaval paiknevasse töökotta ning esimesi müügitehinguid tehti juba oktoobris.

Baltflex AS kontor Töökoja 4a (1994) Foto: Baltflex AS

Kiirelt kasvavat ettevõtet laiendati järgneva viie aasta jooksul ka Tartusse, Rakveresse ja Pärnusse. Suure potentsiaaliga ettevõtte vastu on läbi aegade tundnud huvi mitmed välismaised investorid ning aastal 2008 omandaski enamusosaluse Soome sama valdkonna ettevõte OY Nestepaine AB. Selle tehinguga liitus Baltflex AS Etola grupiga, mis on üks Soome suurim tööstustooteid tarniv kontsern. Grupi käive oli möödunud aastal rohkem kui 587 miljonit eurot. Eestis kuulub samasse kontserni ka Etra Balti AS.

Baltflex AS võib pidada üheks kõige laiemahaardeliseks ettevõtteks sektoris, sellest tulenevalt on ka ettevõte moto “Kõik hüdraulikast”. Ettevõte pakub laia spektri erinevatest teenustest – jaemüük, projektimüük (s.h seeriatootmine), remont ja hooldus ning hüdraulikasüsteemide projekteerimine, ehitus ja paigaldus. Kõik eelnimetatu on võimalik üksnes tänu pädevatele töötajatele, kes on selle ettevõtte alustalaks. Meie töötajad on pädevad täitma erinevaid tööülesandeid, olgu selleks siis klientide teenindamine, remont või väljakutse objektile. Baltflex AS hoolib oma töötajatest ning pakub neile mitmeid erinevaid soodustusi, olgu need siis seotud sportimise, tervise või muude eriliste elusündmustega. Ettevõte soodustab ka töötajate arengut, läbi erinevate täiendkoolituste.

Viimased 4 aastat on ettevõtte juht olnud Kristjan Laugen. Kes oma meeskonnaga on ületanud väljakutsed ka keerulisematel aegadel. Väljakutsed ei ole kindlasti lõppenud aga hea meeskonnatöö ning lai ampluaa on võimaldanud häälestada fookust ümber teistele suundadele. Võimekus remontida igas osakonnas väikest hüdrosilindrit või suurt autokraanat on olnud tööaja planeerimisel suureks abiks perioodidel, mil masinatootjate seeriatellimuste maht on langenud. Omades pädevust erinevate hüdraulikasüsteemide remontimise valdkonnas, on Baltflexile usaldatud Kaitseväe tehnika remondi tellimusi ning seda juba rohkem kui kümme aastat.

Kaitseväe kraana katsetus Foto: Baltflex AS

Läbi aegade on Baltflex olnud hinnatud oma erilahenduste poolest, mis nõuab kompleksseid valdkonnaüleseid teadmiseid ning oskust projekteerida ning ehitada kliendile vastavalt lähteülesandele sobiv hüdraulikalahendus. Referentsina võib välja tuua erinevatele kontsertmajadele ehitatud lavade tõste- ja pöördmehhanismid, sadamates hüdrauliliselt tõstetavad rambid ja tuubused Eestist kuni Norrani ning lennundussektori testseadmed nagu näiteks helikopteri rootorite testpink. Kui kliendi soov on tõsta, pöörata, piirata või liigutada mingit kindlat objekti, siis hüdraulika on selleks kindalasti õige valik ning nendes küsimustes oskab nõustada Baltflex AS.

Sadama tuubuse hüdrokeskus Foto: Baltflex AS

Klientide rahulolu tagamiseks on Baltflex läbinud kvaliteedijuhtimise sertifitseerimise, mille tulemusena on ettevõttele omistatud ISO 9001 sertifikaat. Baltflex AS peab oluliseks klientide rahulolu ning selle tagamist läbi personaalse lähenemise igasse klienti ja nende vajadustesse. Koostöös klientidega on välja töötatud väga palju erilisi hüdraulika lahendus, mida on tihti integreeritud nii pneumaatika kui automaatikaga ja need on olnud ainulaadsed nii Euroopas kui kogu maailmas.

Kõik loovad lahendused sünnivad kootöös kliendiga seepärast soovime tänada kõiki meie kliente, kes meid on usaldanud juba 30 aastat. Samuti soovime tänada kõiki meie praeguseid ning endiseid kolleege ja koostööpartnereid, tänu kellele me oleme jätkusuutlikult panustanud hüdraulikavaldkonda.