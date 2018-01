3 harjumust, mis teevad sind edukaks

Juhtimisnõustaja ja kolumnist Marcel Schwantes kirjutab portaalis Inc, et edu saavutamiseks tuleb luua tihedad suhtlusvõrgustikud, välja paista ning puhata.

1. Arenda oma suhtlusvõrgustikku

Hoffman kirjutas 2014. aastal raamatu „The Alliance: Managing Talent in the Networked Age“ – ta räägib seal, kuidas kontaktide loomine on edu saavutamisel kriitilise tähtsusega. Me ei räägi värbamisüritustest, kuhu inimesi kutsutakse, et neile midagi maha müüa. Hoffman kirjutab, et juhid peaksid töötajate jaoks looma kultuuri, kus omavahelist suhtlust on piisavalt. Lisaks sellele peaks töötajad aktiivselt suhtlema ka töökohast väljaspool olevate kontaktidega.

„Ma toon nüüd välja, mida paljud inimesed probleemide lahendamisel teevad. Nad korraldavad oma ettevõtte tarkade inimestega kohtumise, just nendega, kellel võib uusi ideid olla. See on esimese sammuna väga hea – räägi lihtsalt inimestega. Kõige väärtuslikum informatsioon on tavaliselt teiste inimeste peades. Selle info teadmine võib anda sulle tugeva konkurentsieelise. Me kutsume seda võrgustiku intelligentsuseks (network intelligence). Kui sa satud keskkonda, kus on palju võrgustike, siis on inimeste teadmine tihtipeale tähtsam kui see, mida sa lugenud oled,“ kirjutab Hoffman.

Kui sa oled tõsiselt keerulise probleemi ees, siis soovitab Hoffman laiendada oma suhtlusvõrgustikku töökohast väljapoole.

„Maailmas on väga palju tarku inimesi, kes ei tööta sinu ettevõttes. Seega vaata oma kontorist välja. Kui sa seda teed, siis muutub sinu meeskond suuremaks.“