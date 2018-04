Teadus soosib raamatute lugejaid

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Teadlased on tõestanud, et lugemisel on inimesele väga positiivne mõju, kirjutab portaal Inc.com.

Lausa 26 protsenti Ühendriikide täiskasvanutest tunnistab, et nad ei ole viimase aasta jooksul isegi väikest osa raamatust lugenud. Need andmed pärinevad Pew Research Centeri statistikast. Teadus on aga tõestanud, et lugemisel on inimestele mitmeid erinevaid positiivseid mõjusid. Allpool on välja toodud mõned leiud, mis võiksid sind motiveerida rohkem raamatuid lugema.

Ilukirjanduse lugemine aitab meeled avada ja loovuse valla päästa

Toronto ülikooli uuringust selgus, et inimesed, kes lugesid lühikesi ilukirjanduslikke tekste, vajasid teistega võrreldes palju vähem „kognitiivset sulgumist“ (cognitive closure) – see tähendab, et nende mõistus püsis värskemana ning nad ei tahtnud niivõrd palju konkreetseid vastuseid saada või asju niiöelda kivisse raiuda. Nende meeled olid rohkem avatud.

„Dokumentaaltekstide lugemine aitab õpilastel konkreetsel teemal targemaks saada, aga see ei pruugi alati mõtlemisele kaasa aidata,“ kirjutasid uuringu autorid. „Raviarstil võib olla oma teemal kogu entsüklopeedia teadmised. Aga ta võib keerulistes olukordades, kus sümptomid on näiteks vastakad, kinni kiiluda ja külmuda. Tema mõtlemine ei pruugi olla piisavalt loov.“

Raamatuid lugevad inimesed elavad kauem

See selgus Yale’i ülikooli uuringust, kus osales 3653 üle 50-aastast inimest. Leiti, et inimesed, kes lugesid päevas vähemalt 30 minutit raamatut, elasid 23 kuud kauem kui mittelugejad või ajakirjade lugejad. Raamatute lugemine tekitab kognitiivse kaasatuse (cognitive engagement), mis aitab arendada paljusid külgi – sinna hula kuuluvad sõnavara, mõtlemisoskus ja keskendumine. See võib mõjutada ka empaatiavõimet, sotsiaalseid oskusi ja emotsionaalset intelligentsust. Kõigi nende faktorite parandamine aitab ka kaugem elada.

50 raamatu lugemine aastas on jõukohane kõigile

Jah, iga nädal ühe raamatu lugemine võib esialgu tunduda ehmatav. Samas on see tõenäoliselt tehtav ka siis, kui sul on juba praegu palju asju teha. Mentor ja kirjanik Stephanie Huston ütles, et enda arvates polnud tal nõnda paljude raamatute lugemiseks aega. See osutus aga halvaks vabanduseks. Ta suudab iga aasta lugeda 50 raamatut. Hustoni sõnul on ta telefonis passimise, ajakirjade lugemise ning järjekordades istumise asendanud raamatulugemisega. Ta loeb raamatuid ka rongisõidu ajal. Kaks kuud pärast väljakutsega alustamist ütles ta, et on palju rahulikum ning eluga rahulolevam. Tema uni on parem ning ta õpib tohutult.

Edukad inimesed on lugejad

Põhjus peitub selles, et edukad inimesed püüavad alati ennast arendada. Suur osa edukatest inimestest loeb palju raamatuid. Kas on vaja ideid, kust alustada? Allpool on mõned raamatud, mille võiks kohe ette võtta

The Hard Thing About Hard Things – Ben Horowitz

Shoe Dog – Phil Knight

Good to Great – Jim Collins

Losing My Virginity – Richard Branson.