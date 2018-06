Ainult tellijale

Keelenõu: e-kirjade tüüpilisemad kirjavahemärgivead

10. juuni 2018, 10:00

E-kirjades kehtivad kõik tavalised eesti õigekirjareeglid, seal hulgas ka komareeglid. Seetõttu võib tunduda, et mis seal siis ikka keerulist, on ju need reeglid juba kooliajal selgeks õpitud. Ometi leidub meilides endiselt väga palju kirjavahemärgivigu.

Teemast kirjutab Reili Argus, PhD; TLÜ humanitaarteaduste instituudi eesti keele professor, Emakeele Seltsi keeletoimkonna liige. Mõned komavead raskendavad lausete lugemist ja mõistmist, mõned aga on pigem sellised, mis mõjutavad kirjast saadavat üldmuljet. Positiivne üldmulje on aga tähtis, sest on ju pea iga ametiasutuse kiri peale informeerimise ehk teate ühtlasi ka asutuse mainekujundaja.

Üks sagedasemaid vigu on pöördumiste ja tervitusvormelite komaga lõpetamine. Eesti tava järgi ei käi aga algus- ja lõpupöördumise järele koma, nt Lugupeetud Ene Aunvere Täname Teid pöördumise eest. Saadame täpsustatud väljamakseprognoosi. ........

Lugupidamisega Mart Salmer Täpselt samamoodi ei panda koma kirja alguses kasutatava tervituse järele: Tere Jätkuks meie tänasele telefonivestlusele saadan hinnapakkumise. ...... Tervitades Heli Vaarnõmm Kui tervitusele järgneb aga inimese nimi, kelle poole pöördutakse (üte ehk kõnetlussõna), tuleb pärast tervitust ja enne nime kindlasti kasutada koma: Tere, Anu Tervituse võib lõpetada ka hüüumärgiga: Tere! või Tere, Anu!

