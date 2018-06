Õige uksevärv tõstab kodu hinda tuhandete võrra

Ainult tellijale

Värvid võivad maja hinnas väga suurt rolli mängida, eriti ukse puhul, selgub uuest uuringust.

Majad, mille esiuksed on mustades toonides – olgu selleks puusöe värv või täielik süsimust – müüakse oodatust 6271 dollari võrra kõrgema hinnaga, selgub kinnisvara veebilehe Zillowi hiljutisest analüüsist, vahendab MarketWatch.

Must esiuks ei ole ainuke julge samm, mis kinnisvaramüüjatele lisatulu toob. Smokingu (või viisaka ülikonna) stiilis köögimööbel, kus ülemised kapid on valged või heledamat värvi ning madalamad tasemed on tumesinised või mustad, suurendasid kodu müügihinda 1500 dollari võrra.

„Me näeme kodude disainimisel suuri muutusi, kus teatud värvid muutuvad järjest populaarsemaks. Praegu on nendeks värvideks tumedamad sinised ja halli ning musta vahele jäävad toonid,“ ütles Zillowi disainiekspert Kerrie Kelly raportis. „Kontrastsed värvid, eriti köökides ja maja välistes osades, teevad asja huvitavamaks. See annab eriti palju juurde fotodel ja videote peal.“

Uks tekitab esmamulje

Värvid on eriti tähtsad aga just esiukse puhul, kirjutab Zillow. See tekitab majast potentsiaalse ostja jaoks esmamulje. See võib mõjutada ka seda, kuidas inimene ülejäänud maja hindab. Populaarne värv näitab ostjatele, et maja eest on hästi hoolitsetud ja kõik on kaasaegne.

Külmad ja neutraalsed seinavärvid on aga jätkuvalt populaarsed. Siniste vannitubadega majad, kus on ka rannakarpide värve, tõid müüjatele lisatulu 2800 dollarit maja kohta. Eelmisel aastal oli vastav number 5400 dollarit. See võib tähendada, et sinine on veidi populaarsust juba kaotamas.

Zillowi analüüsi käigus vaadati kokku rohkem kui 135 000 erinevat fotot, mis oli tehtud müüki pandud kodudest 2010-2018. Nad võrdlesid erinevate värvidega majade müügihindu valgete seinadega majade hinnaga. Uurijad arvestasid ka erinevate värvide osakaalu, maja vanuse ja kohaliku turu hinnaindeksiga.

Punane, kollane ja pruun kehvemad

Pigem vaadati kõrgema väärtusega majasid. Zillowi uuringus oli keskmine maja hind 549 370 dollarit. Ühendriikides on keskmine majahind 215 600 dollarit.

Kusjuures moetrendid on kinnisvara värvide puhul täiesti reaalsed, sest osade värvide populaarsus on viimasel ajal järsult langenud. Näiteks telliskivipunane söögituba vähendab maja müügihinda keskmiselt 2000 dollari võrra. Kehvemad värvid on veel pruun ja kollane.

Eksperdid soovitavad valida värvid, mis võiksid paljude erinevate sisekujunduselementidega sobituda. Suuresti sõltub see ka konkreetsest kinnisvarast. Valged seinad töötavad hästi ruumis, kus on palju loomulikku valgust ja suured aknad. Kui ruum on aga väike või pime, siis võib see anda väga kehva efekti.