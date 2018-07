Elon Muski seitse soovitust eduks

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Elon Musk ütleb, et asjad tuleb vajadusel ise ära teha ning eesmärgid peavad olema ambitsioonikad, kirjutab portaal Inc.com.

Tesla juht Elon Musk tegeleb korraga nii kosmoserakettide ja elektriautode ehitamise kui Marsi koloniseerimisega. Kuna tegemist on väga ambitsioonikate ettevõtmistega, siis on selge, et vahel läheb midagi valesti. Läbikukkumised pole Muski jaoks võõrad. Kuidas ta nendega tegeleb?

Õpi vähemaga rohkem tegema

„Põhjus, miks ma pidin ise peainsener ja peadisainer olema, ei peitunud selles, et ma oleks tahtnud. Ma lihtsalt ei suutnud kedagi palgata. Ükski väga hea inimene ei liitunud. Seega pidin ma ise seda tegema hakkama,“ kirjeldas Musk SpaceX-iehitamise alguspäevi 2017. aastal Austraalias peetud kõnes.

Ära jäta asju tähelepanuta

„Esimene kord, mil ma võtsin nädala puhkust, lendas Orbital Sciencese rakett õhku,“ ütles Musk 2015. aasta septembris antud teleintervjuus. „Ma tegin seda ka teist korda – võtsin nädala vabaks. Jälle lendas rakett õhku. Õppetund on see, et nädalat ei tasu vabaks võtta.“

Läbikukkumine näitab innovatsiooni

„NASAs on tobe põhimõte, et läbikukkumine ei ole võimalus. Siin on läbikukkumine kindlasti lubatud. Kui läbikukkumisi ei ole, siis see tähendab, et sa ei tegele piisavalt innovatsiooniga,“ ütles Musk 2005. aastal antud intervjuus.

Liigne enesekindlus ei ole hea

„Me tegime Model X-iga ühe vea – panime liiga palju häid asju ühte tootesse. Tagasi vaadates oleks olnud hea, kui oleksime ennast veidi tagasi hoidnud ja vähem vidinaid kasutanud,“ ütles Musk investoritele 2016. aasta veebruaris. „Ma arvan, et Model X-i puhul oli meie enesekindlus veidi liiga suur.“

Sea endale ootused

„On väga suur võimalus, et Falcon Heavy rakett ei jõua orbiidile. Ma loodan, et see jõuab stardipakult piisavalt kaugele. Minu jaoks oleks isegi see võit, kui aus olla,“ ütles Musk 2017. aasta juulis toimunud konverentsil. Rakett viidi orbiidile edukalt selle aasta veebruaris.

Kui sa tahad, et midagi õigesti tehtaks, tee seda ise

„Akude tarnija viivitas Tesla Model 3 jaoks mõeldud tarnetega. Me pidime kogu tarkvara nullist üles kirjutama. Ma tegin seda Gigafactorys õhtuti ise ja kulutasin meeletult aega,“ rääkis Musk investoritele eelmisel oktoobril.

Sea ambitsioonikaid tähtaegu

„Me ehitame praegu esimest planeetidevahelist kosmoselaeva. Ma arvan, et meil on võimalik teha lühikesi sõite ja lende juba järgmise aasta esimeses pooles,“ ütles Musk selle aasta märtsis. „Samas jah, vahel on mu tähtaegadega nii ja naa.“