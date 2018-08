Miks on tehnoloogiafirmade logod nõnda sarnased?

Ei ole saladus, et Apple’i kaasasutaja Steve Jobsile meeldisid lihtsad lahendused. „See on olnud üks minu mantraid – sea oma fookus lihtsusele. Lihtne võib olla vahel raskem kui keeruline. Sa pead väga palju tööd tegema, et hoida oma mõtlemine lihtne ja puhas,“ rääkis ta Businesweeki ajakirjale 1998. aastal.

Teine ettevõte, mis tehnoloogiasektoris silma paistab, on Snapchat – nende logo on erkkollane. Kollane sümboliseerib lõbu ja rõõmu, kirjutab 99designs. Asutaja Evan Spiegeli sõnul valiti see värv selle pärast, et teised seda ei kasutanud. „Ma joonistasin selle õhtul ühikatoa arvutis. Kui me hakkasime asja uurima, siis 100 kõige populaarsemat rakendust ei kasutanud seda värvi,“ ütles ta 2015. aastal Prantsusmaal antud intervjuus.