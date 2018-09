Kuidas Netflix firmasse talente meelitab?

Ainult tellijale

Netflixi endine värbaja ja raamatu „Powerful: Building a Culture of Freedom and Responsibility“ autor Patty McCord usub, et talentide rohkus ning haaravad väljakutsed on töötaja motivatsiooni aluseks.

Raskete väljakutsetega toimetulemine ning head kolleegid on peamised faktorid, mis talente ettevõttesse meelitavad ja neid motiveerivad. Eriti kehtib see nooremate töötajate puhul.

Esita kõigele väljakutse

„Mis on selle tegevuse mõte?“ küsis McCord kõigi organisatsiooni tegevuste kohta. Tema peamine uskumus on, et ettevõtetel ei ole vaja inimestele võimu anda, sest inimestel on see juba olemas.

„Las ma seletan lahti. Inimeste juhtimiseks 20. sajandil loodud kohmakad süsteemid ei ole piisavad, et 21. sajandi väljakutsetega toime tulla,“ nentis McCord.

McCord lõi inimestele tingimused, mis võimaldasid neil oma võimu ära kasutada. Neil oli võimalik muuta koormavaid ja tarbetuid poliitikaid, nõusolekute küsimist ja protseduure. Näiteks loobus McCord Netflixi puhkusepoliitikast ning muutis kompensatsiooni maksmise läbipaistvamaks. Lisaks sellele muutis ta täielikult ümber selle, kuidas ettevõtte sees tagasisidet antakse.

„Me tegime seda kõike innovatsiooni ja eksperimenteerimise huvides. Netflix arendas välja uue viisi, kuidas töötada – me proovisime uusi asju, tegime vigu, alustasime uuesti ja lõpuks olid tulemused head. Suur osa innovatsioonist ei olnud üldse radikaalne ja uus. Pigem lõpetasime tegevused, mis ei olnud enam nii tähtsad,“ ütles McCord.

Anna töötajatele hea kogemus

McCord nägi Netflixi ettevõttena, kus oli hea töötada ja kust on suurepärane oma karjääri jätkata. Ta soovis, et Netflixist lahkunud inimesed saaks midagi uut juurde, olgu selleks kogemus, tähendusrikas panus või rahuldust pakkuv töö.

„Töötajate kaasamine ei tähenda, et igaüks peab igaveseks firmasse jääma,“ naljatles McCord. „Töötajana ei peaks keegi firmasse jääma, kes tunneb ennast õnnetuna. Tööandjana ei peaks firmas hoidma inimesi, kes pole tööga rahul. Läheme mõõnadest läbi ja kui me koos oleme, siis saavutame võimsaid asju suurepäraste inimestega, keda me austame.“

„Töötajana peab olema realistlik. Kui sa ärkad hommikul üles ja ei taha tööle minna, siis järgmisena hakkad sa süüdistama oma tööandjat, et too sind piisavalt ei tunnusta. Vahel tuleb ka aru saada, et sinu armastatud töö ei ole ettevõtte või kliendi jaoks enam tähtis.“

Värba kogu aeg

McCord suhtus töötajate lahkumisse vabalt, sest ta kehtestas mõtteviisi, mille kohaselt peaks Netflix kogu aeg uusi töötajaid otsima. McCord sai aru, et talentide meelitamiseks tuleb tal kasutada palju erinevaid võtteid ja tööriistu.

Netflixis nähti meeskonna ülesehitamist kõigi tööna. Intervjuude tegemine uute kandidaatidega oli kõrgeim prioriteet ning ükski koosolek ei olnud tähtsam.

„Meie eesmärk oli, et iga intervjuule tulev inimene tahaks pärast jutuajamist tööle tulla, isegi siis, kui meile see inimene ei sobinud,“ ütles McCord. Selleks muutis Netflix kogu värbamisprotsessi väga muljetavaldavaks. Igale kandidaadile püütakse luua eraldi kogemus ja inimesi koheldakse väärikalt.