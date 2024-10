Tagasi 21.10.24, 17:34 Äripäeva mälumäng: ärihai üllatav algus ja suur ehmatus Äripäev sai oktoobris 35aastaseks, suure sünnipäeva tähistamiseks koostatud mälumäng jõuab seega viimase kümne küsimuseni. Kõikide vastanute vahel loositakse vimases mängus auhinnaks välja tasuta Äripäeva PRO tellimus 35 kuuks.

Niisiis, pane end proovile ja võida Äripäev PRO 35 kuuks – kui hästi tunned Eesti majandusajalugu?

Septembri auhind oli aastane Investeerimisklubi liikmelisus – selle võitis Mihkel Paasma. Võitjaga võetakse ühendust!

Äripäeva tuntakse 1989. aastal alustanud ajalehe Äripäev järgi, kuid tänaseks on ettevõte kujunenud mitmekesiseks ettevõtlikele inimestele suunatud infopakkujaks. Äripäev avaldab majandusuudiseid laias valikus digikanalites, teeb raadiot ja podcast’e, kirjastab raamatuid, avaldab äriinfot Infopangas ja oskusinfot Teabevaras.

Äripäev on Eesti suurim ärikonverentside ja koolituste korraldaja. Firma meeskonnas on rohkem kui 250 töötajat alates tippajakirjanikest kuni erinevate valdkondade asjatundjateni. Äripäeva omanik on Põhjamaade suurim meediakontsern Bonnier Grupp.

