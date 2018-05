Kaupleja Alex: kuhu kaob raha?

Kaupleja Alex 16. mai 2018, 14:10

Iga algajagi mõistab, kust turul raha tuleb ja kuhu läheb: edukad tehingud ja investeeringud toovad raha sisse, edutud viivad välja. Raha kaob aga ka mujale ja tihti eneselgi märkamatult.

Pane tähele Ülevaade Alexi kauplemiskontost ja viimastest tehingutest hakkab olema SIIN.

Alexiga saab suhelda ka Facebooki ja Twitteri vahendusel.

Professionaalid muidugi teavad seda kõike ja hoiavad oma kulusid rangelt kontrolli all. Algaja võib aga tihti mõelda, et mis see siis ära ei ole, et üks euro läheb siia, kaks eurot sinna: ma ju lähen püüdma sadu, kümneid, tuhandeid eurosid. Kuid need väikesed tasud muudkui kogunevad ja on otsekui liivapaber, mis vastu kontol olevat raha hõõrub ja seda kulutab.

Toon näiteks sellesama EDP, Portugali energeetikafirma, mille CFD-sid ma eile ostsin hiinlaste ülevõtupakkumise hinna kerkimise lootuses. Ostsin kaks korda 20 CFD-d, kokku seega 40, makstes 3,41 eurot ühe CFD eest. Positsioon on muidugi imepisike, aga ma tahtsingi mitte võtta enam suuri riske, vaid pigem saada jätkamiseks julgust juurde. Kõik vanad kauplejad räägivad, et kui tähtis on pärast suuremat sorti kaotusi pisikeste võitudega enesekindlus taastada.