Kaupleja Alex: lähen varitsusjahile

CFD: suurus loeb

Üks teema, millega tuleb CFD-dega panuseid tehes arvestada, on lepingu suurus. Ütlesin juba varem, et CFD lepingud on eri suurusega. See tähendab ühtlasi, et hinnamuutused mõjutavad neid erinevalt. Näiteks aktsiate CFD-d, mis on 1:1, ehk üks CFD võrdub ühe aktsiaga, liiguvadki sama amplituudiga nagu aktsia liigub. Nafta CFD aga on 1:100, ehk üks CFD on 100 barrelit naftat, mis tähendab, et hinna turukõikumised on sajakordselt võimendatud.

Näiteks mõlema, nii Walmarti aktsia kui ka Brenti toornafta barreli hind on turul samas suurusjärgus: üks natuke üle 80 dollari, teine 80 dollarist (praegu veel) pisut allpool. Aga kui ühe Walmarti aktsia hind tõuseb ühe dollari, saab ka CFD-dega pikk olija ühe dollari kasu, samas kui naftabarreli hinna tõustes dollari võrra on CFD-ga teenitud sada dollarit. Sama asi on muidugi ka kahjumiga.

Mis omakorda tähendab, et ma pean lepingute hulka hoolega vaatama, kui eri instrumentidega panuseid teen, et mu 20 eurone riskimarginaal ei tooks kaasa selle, et iga pisikese liikumise peale stop-loss rakendub ja ma lendan turult välja.

Eriti hull on lugu valuutadega, kus üks CFD leping on 100 000. Ehk ühe lepingu puhul tähendab kursi liikumine 0,01 punkti võrra tuhande eurost liikumist. Päris hirmutav oleks see summa kaotada. Õnneks võimaldab Admiral Markets võtta kuni ühe sajandiku ehk 0,01 CFD suuruseid positsioone, mis vähendab samapalju ka riski suurust.

Admiralil on ka CFD-de maksimaalsele hulgale piir seatud ja seegi on instrumendist olenev. Walmarti aktsia puhul võin ma korraga kaubelda kümne tuhande, valuuta puhul aga ainult saja lepinguga.