Kaitsen oma kasumit

Biotech'id on teine teema

Hoopis eraldi teema on aga kasumi kaitsmine biotehnoloogia sektoris, kus mul on kaks positsiooni: Dermira ja Achaogen. Et need aktsiad on väga volatiilsed ja igapäevased kõikumised on väga suured, tuleb seal stop-loss panna võimalikult kaugele ostuhinnast ja riski maandada peamiselt positsiooni suurusega – ehk teisisõnu peab see olema nii väike, et selle stop-loss'i juures ei oleks kaotus üle minu riskitaluvustaseme.

Biotehnoloogiat võivad veel tabada ka karude rüüsteretked. Lihtsalt seletades on see asi järgmine: mõni karu, kes on suures koguses selles aktsias lühike, otsustab mingil põhjusel oma positsiooni katta. Ta võtab suure paki pikka aktsiat ja viskab selle sobival hetkel turule. Loomulikult valitakse selline hetk, kus ostordereid on väga hõredalt. See pakk kukub läbi enamikust ostuorderitest ja jääb kuskil väga kaugel põhjas pidama. See pidamasaamise koht võib vabalt olla näiteks 10–20% allpool.

Järgmiseks paneb karu ülikiirelt sinna lähedusse, kuhu pakk kukkus, suure ostuorderi oma lühikese positsiooni katmiseks. Mõne sekundi pärast hakkab sinna nagu korvi sadama sisse õunu – need on kõik need pikad positsioonid, mille stop-loss-orderid mööduv suur pakk käivitas. Karu saab oma lühikese positsiooni kaetud ja mine tea, ehk läheb soodsal tasemel veel pikakski ja pöörab ära pulliks.

Kogu karude rüüsteretk võib kesta mõne minuti. Aktsia taastub päris kiiresti, ostuorderid pannakse jälle üles ja päeva lõpuhinda vaadates tundub, et midagi ei juhtunudki. Aga graafikus on suur auk sees.

Seepärast ei kasutagi paljud biotech'ide kauplejad stop-loss-ordereid. Samal põhjusel poleks kasu ka hindajälgivast stopist ja üleüldse on biotech'ides kasumi kaitsmine pea võimatu. Ainus kindel kasumi kaitse meetod on kasum välja võtta. Mida ma õnneks peatselt teha kavatsengi.