Kaupleja Alex: lasen aktsiatel joosta

Kaupleja Alex 07. juuni 2018, 17:45

Üleeilsest alates on minu portfellis kaks pikka positsiooni ravimiarendajate aktsiates, millega ma mängin niinimetatud "ülesjooksu" (run-up) -strateegiaga. Täna seletan pikemalt, mida see strateegia endast kujutab, miks seda ravimiarendajate puhul kasutada saab ja miks ma just need kaks aktsiat välja valisin.

USAs turule pürgiv ravimikandidaat peab läbi tegema kolm faasi uuringuid ja saama ravimiametilt FDA turustamisloa. FDA loale eelneb tihti ka FDA nõuandva komisjoni istung. Kõik need on väga binaarse iseloomuga sündmused: õnnestub – ei õnnestu. Vahepealseid variante eriti pole. Ka aktsia reageerib vastavalt. Kui mõni uuring õnnestub, hüppab ravimiarendaja aktsia hind üles, kui järgmine uuring ebaõnnestub, kukub hind alla. Liikumised võivad küündida 25 protsendist 95 protsendini.

Lihtsustatult öeldes on biotehnoloogiasektoris kahte sorti aktsiaid: suured farmaatsiafirmad ja väikesed ravimiarendajad. Esimesi mõjutavad kõik normaalsed majandussündmused ja -näitajad. Teisi, mis on rohkem nagu idufirmad, mõjutab ainult nende ravimikandidaatide saatus.

Töötab nagu lüliti

Seega käituvad need aktsiad nagu sisse-välja lülitid. Seepärast biotehnoloogiasektori kauplejad neid binaarseteks aktsiateks nimetavadki. Nagu eile märkisin, on selle spetsiifilise mõiste kasutamisel oht minna segi binaarsete optsioonidega, mis on petuskeem ja taunitav ja karistatav ja millega ma kindlasti ei tegele.

Asjast edasi. Paljud kauplejad mängivadki ravimiarendajate aktsiatega nende binaarsete liikumiste tõttu nagu loteriil: pilet kas võidab või ei võida. Et sedamoodi mängides rohkem võita või kaotada, peab inimene süvitsi farmakoloogiat ja ravimiturgu tundma – või lihtsalt üliõnneliku käega olema. Kuid on veel üks võimalus.

Nimelt on binaarsetel aktsiatel kombeks mõnevõrra juba enne oma binaarset sündmust tõusta. Mitte küll 25–95% nagu sündmuse järel, aga oma 15–20% ikka, mõnikord ka rohkem. Vaikne tõus võib alata juba 4–5 nädalat enne sündmust.

Loterii jääb teistele

Sellel liikumisel "ülesjooksu" strateegia põhinebki. Ostetakse ravimiarendaja aktsiaid kuu aega enne sündmust, tehakse kaasa see tasane tõus ja väljutakse positsioonist just enne sündmust, pannes tasku mõõduka kasumi ja jättes loterii mängimise teistele.

Siingi on omad riskid. Näiteks võib ülesjooks üldse mitte alata või võib alata hoopis allajooks. Näiteks juhul, kui kauplejatel on tunne, et ravimikandidaat nagunii turuluba ei saa. Sestap on sisenemiskoha valik tähtis ja tähtis on ka tuvastada, et ülesjooks on ikka tõesti algamas.

Binaarsete aktsiate puhul on üks omapära veel see, et turvavõrk – stop-loss order – tuleb panna turuhinnast kaugele allapoole. Ei ole harvad juhtumid, kui keset ülesjooksu võivad binaarset aktsiat tulla rüüstama karud ja aktsia hind võib nende rüüsteretke tagajärjel kukkuda peaaegu hetkeliselt näiteks 10% ning seejärel sama kiiresti taastuda. Selline rüüsteretk käivitab paljude kauplejate stop-loss-orderid (selleks karud seda teevadki) ning võib positsiooni keset ülesjooksu minema pühkida.