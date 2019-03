Kas tuleb suunamuutus? Mida näitavad indikaatorid?

S&P 500 on tulnud pika tee, et jõuda tasemele 2800. Investoritel ja spekulantidel kulus rohkem kui kaks kuud, et kaotatud kahju taastuks.

Olen ise juba võtnud lühikese positsiooni S&P 500 indeksiga ja olen valmis ootama kannatlikult, kuni turud annavad mulle paarsada punkti. Korrektsioon on vältimatu, küsimus on ainult korrektsiooni ajastuses ja tugevuses. Seega tasub vaadata, mida näitavad S&P 500 indeksi kohta indikaatorid. Tavaliselt kasutan tehnilist analüüsi tehes klassikalisi indikaatoreid. Need näitavad küllaltki hästi trendi suunda ja sisenemispunkte (harva ka väljumispunkte). Minu põhilised tööriistad on MACD ja ADXi indikaatorid ja erinevad libisevad keskmised.

Kaupleja Alex jooksevkonto saldo: 10 128,63 eurot.

ADX (50)

Ma ei kasuta Metatraderi vaikimisi seadistatud ADXi seadistusi. Tavaliselt määran perioodiks 50 või rohkem. Seejärel muutub indikaator sujuvamaks ja annab vähem valesisendeid. ADX pole veel müügisignaali andnud, kuid on sellele väga lähedal.

MACD (12, 26, 9)

Selle indikaatori puhul kasutan juba MetaTraderi vaikimisi seadistatud loogikat. Graafikul on näha, et tipp on saavutatud ja MACD liigub alla. Indikaator on juba ületanud signaaliliini, kuid nulljoone ristumiskoha peamist signaali pole veel tulnud.

Klassikaline tehniline analüüs näitab, et S&P 500 indeks puudutas vastupanu joont ja põrkas koheselt alla. Stop-loss-taseme võib märkida vastupanutasemest natukene kõrgemale ja hoida lühikest positsiooni. Mina olen seadnud kasumivõtuorderi (take-profit) 2625 juurde.

