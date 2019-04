Teenisin Amazoni aktsiaga kiire kasumi

Veebruari lõpus nägin head võimalust Amazoni (AMZN) aktsiaga kauplemiseks. Kuidas tehing praktikas välja nägi, kirjutab kaupleja Alexi külalispostituses aastaid põhitöö kõrvalt börsidel kaubelnud Igor Dorošenko.

Sellelt graafikult leiab minu tehingu detailid – sisenemis- ja väljumiskohad. Foto: StockCharts.com

Nagu ma eeldasin, hakkas aktsia hind tihedast vahemikust ülespoole liikuma kohe pärast turu avanemist esmaspäeval. Turu avanemisel võib hind väga ettearvamatult liikuda ja tihti ka pärast avamist ühes suunas hakkab hind päeva jooksul liikuma teises suunas.

Kaupleja Alexi jooksevkonto saldo: 10 542,81 EUR Siit lingilt saate juurdepääsu kaupleja Alexi MetaTrader5 kauplemiskontole, kus on näha tehingute ajalugu ja avatud positsioonid.

Sellepärast ei tormanud ma kohe esmaspäeval pärast turu avanemist positsiooni avama, vaatamata sellele, et aktsia hind hakkas kohe ülespoole liikuma. Ootasin, kuni tuleb rohkem kinnitust, et tegemist ei ole petliku liikumisega.

Esimese kahe tunniga jäi hind konsolideeruma avamisvahemiku juures ja ma avasin pika positsiooni (ava esimene foto, kus näed graafikul "Long1"). Kuna on väga raske kohe õiges kohas positsiooni avada, väga tihti pärast sisenemist tuleb ka parem võimalus ning hind ei pruugi hakata üldse oodatud suunas liikuma, siis ma ei torma avama kohe täispositsiooni, vaid teen seda kolmes osas.

Selle meetodiga saan positsiooni suurendada, kui saan kinnitust, et aktsia käitub, nii nagu ootasin. Ja juhul kui hind pöörab minu vastu, siis positsiooni ei suurenda, ja on lihtsam ka kahjumit võtta, kuna see tuleb väiksem kui täisriskiga positsiooni puhul.

Pärast mu esimest sisenemist liikus hind veel veidi madalamale ja sain positsiooni suurendada veel parema hinnaga, suurendades positsiooni veel kolmandiku võrra (esimese pildi graafikul "Long2"). Järgmisel kahel päeval käis hind veel veidi madalamal ja siis hakkas jälle ülespoole liikuma. Kui esimeste osade positsioon oli juba plussis ja sain uue ostu trigger’i ehk päästiku, lisasin viimase kolmandiku (esimese pildi graafikul "Long3"). Keskmine avamishind tuli 1642,67 dollarit.

Edasi hakkas hind ilusti ülespoole liikuma ja kui see hakkas 1700 dollari juures vastupanu leidma ning kogu turg oli suhteliselt nõrk, võtsin ma sellest positsioonist kasumi välja. Väljusin hinnaga 1697 dollarit, teenides 54,33 dollarit aktsia kohta. Nagu graafikust näha, osutus see väga heaks kohaks, kus pikast positsioonist välja minna, sest pärast väljumist liikus hind sirgjooneliselt tagasi 1600 dollari juurde.

Praegu paistab Amazoni aktsia endiselt atraktiivne ostuidee. Pikaajaline nädalane graafik näitab suunda ülespoole ja päevasel graafikul kaupleb hind jälle tihedas vahemikus. Sealt liigub see kõige tõenäolisemalt ülespoole, võimalik, et 1900 dollari juurde. Hakkan aktsiat ise sel nädalal jälgima ja võib-olla õnnestub veel üks hea tehing teha.